'Zoals zijn vader: Mauri Vansevenant zet carrière verder bij Belgische ploeg'

Mauri Vansevenant (26) is einde contract bij Soudal Quick-Step en zal vertrekken bij The Wolfpack. Zijn toekomst zou echter bij een andere Belgische ploeg liggen.

Palmares Mauri Vansevenant

In de zomer van 2020 werd Mauri Vansevenant (26) prof bij Soudal Quick-Step. In zijn eerste seizoen viel hij meteen op in de Waalse Pijl, toen Vansevenant in de vlucht zat. In de finale belandde Vansevenant in de struiken en werd hij net voor de Muur van Hoei gegrepen.

In maart 2021 boekte Vansevenant dan zijn eerste profzege. Na een derde plaats in de Trofeo Laigueglia won Vansevenant de GP Industria & Artigianato door in de sprint Mollema, Landa en Quintana te kloppen.

Geen verlengd verblijf van Vansevenant bij Soudal Quick-Step

Vansevenant zou in 2023 nog een rit winnen in de Ronde van Oman en in 2024 een rit in de Ronde van Luxemburg. Vorig jaar kon hij niet echt uitblinken en besliste Soudal Quick-Step om het contract van Vansevenant niet te verlengen.

Trekt Vansevenant naar Lotto-Intermarché

Een nieuw avontuur staat Vansevenant dus te wachten en volgens WielerFlits zal hij zijn carrière verder zetten bij Lotto-Intermarché. De Belgische ploeg zal dan ook tevreden zijn dat Vansevenant onlangs zevende werd in de Amstel Gold Race.

Als Mauri Vansevenant naar Lotto-Intermarché trekt, dan kan hij in de voetsporen treden van zijn vader Wim. Hij reed tussen 2003 en het einde van zijn carrière in 2008 voor de ploeg van de Nationale Loterij.





Vansevenant als vrijbuiter en knecht voor Widar?

Een overstap van Mauri Vansevenant naar Lotto-Intermarché is op papier logisch. Als vrijbuiter kan hij zijn kans gaan om zelf goede resultaten neer te zetten, terwijl hij ook kan ingezet worden als knecht voor Jarno Widar in rittenkoersen.

Bij Lotto-Intermarché dreigen ook kopmannen Arnaud De Lie en Lennert Van Eetvelt te vertrekken, waardoor de ploeg nood heeft aan vers bloed. Met Vansevenant kan de Belgische ploeg een goede en ervaren klimmer aan boord halen.