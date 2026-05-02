Moet Evenepoel schrik krijgen? Lipowitz doet het alweer beter bergop tegen Pogacar

In de Tour de France zullen Remco Evenepoel en Florian Lipowitz het kopmanschap delen. De Duitser maakt in de Ronde van Romandië echter indruk en bleef al twee keer dicht bij Pogacar bergop.

Florian Lipowitz is de enige die in de Ronde van Romandië nog enigszins in de buurt kan blijven van Tadej Pogacar. Voor de slotrit staat de Duitser op 35 seconden van Pogacar in het klassement, Martinez volgt op ruim twee minuten.

Lipowitz kon Pogacar net niet volgen bergop

In de voorlaatste etappe moest Lipowitz slechts op een kilometer van de top Pogacar laten rijden. "Het plan was om Pogi zo lang mogelijk te volgen" zei Lipowitz achteraf bij Eurosport. "Maar in de laatste kilometer van de klim zat ik echt op mijn limiet."

"Ik denk dat hij weet dat ik niet de snelste ben en dat ik liever aan een constant tempo bergop rijdt", stelde Lipowitz. "Hij probeerde me te lossen en dat is hem ook gelukt." Maar Lipowitz hield het verschil met Pogacar wel klein, aan de finish had de Sloveen slechts 14 seconden voorsprong.

Na een derde plaats in de Ronde van Catalonië en een tweede plaats in de Ronde van het Baskenland is Lipowitz dus nu op weg naar een nieuwe podiumplaats in een rittenkoers van een week in de WorldTour.

Mag Lipowitz weer dromen van het podium in de Tour?

Vooral zijn niveau bergop is uitstekend en dat kan hem alleen maar goed nieuws voor de Tour de France deze zomer. Lipowitz lijkt net als vorig jaar te mogen dromen van een podiumplaats in de Tour.





De Duitser deelt dan wel het kopmanschap met Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe, toch lijkt Lipowitz op dit moment een streepje voor te hebben. Vooral omdat hij zo goed aan het klimmen is dit seizoen.

Evenepoel zal de komende twee maanden zijn niveau bergop wel nog opkrikken met twee hoogtestages, maar Lipowitz lijkt toch een stevige kanshebber te worden voor een podiumplaats in de Tour.