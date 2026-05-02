Jilke Michielsen (19) moest chemo stopzetten: "Ik weiger in aftelmodus te leven"

Jilke Michielsen (19), de voormalige Belgische wielerkampioene, moest onlangs haar chemotherapie stoppenzetten in haar strijd tegen botkanker. Dat was een mentale klap, maar ze blijft wel strijden en weigert af te tellen.

Op haar sociale media kondigde Jilke Michielsen (19) zo'n twee weken geleden aan dat ze moest stoppen met haar chemotherapie. Haar lichaam kon de zware behandeling niet meer langer aan.

Stopzetten chemo was mentaal zwaar voor Michielsen

Bij Het Nieuwsblad geeft Michielsen wat meer duiding. Alles is snel gelopen de afgelopen weken, want haar behandeling sloeg goed aan. Tot ze zich ineens slechter begon te voelen en futloos werd.

"Bleek dat ik geen bloedcellen meer aanmaakte, omdat chemo ook je gezonde cellen aantast", zegt Michielsen. De dokters beslisten om haar chemo stop te zetten en dat kwam bijzonder hard binnen.

"Stoppen met chemo voelde als opgeven", zegt ze. Toch mag ze het van de dokters zo niet bekijken. Ze staat nog op een wachtlijst voor een nieuwe studie eind dit jaar, maar dat zal wellicht te laat komen.

Michielsen weigert af te tellen

Toch wil Michielsen nog niet opgeven, zo zit ze niet in elkaar. Ze onderging nog bestraling en begon ze deze week met medicatie die afremmend moet werken. En het hangt er van af hoe haar lichaam daarop zal reageren.





Haar bloedwaarden zijn dankzij de bestraling al iets beter, maar nog niet genoeg om haar chemo opnieuw op te starten. Hoe lang ze nog heeft, dat wil Michielsen niet weten. "Ik weiger in aftelmodus te leven."

Toch bracht ze onlangs wel een bezoek aan een begrafenisondernemer om haar afscheid te regelen. Want Michielsen wil dat het een feestje wordt, ook al zal ze er dan zelf niet meer bij zijn om te vieren.