Is voorjaar van Arnaud De Lie opnieuw mislukt? CEO Bourlart spreekt klare taal

Arnaud De Lie beleefde opnieuw een moeilijk voorjaar, met wel een uitschieter in In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem. Lotto-Intermarché-CEO Jean-François Bourlart weerlegt ook de kritiek op zijn kopman.

De voorbije twee seizoenen was het voorjaar van Arnaud De Lie al mislukt toen telkens na Gent-Wevelgem een pauze moest nemen. Nu had hij in die koers een uitschieter met een vierde plaats.

Toch was het voorjaar van De Lie opnieuw niet goed, met onder meer een opgave in Kuurne-Brussel-Kuurne, Dwars door Vlaanderen en Parijs-Roubaix. CEO Jean-François Bourlart verdedigt zijn kopman wel. Hij stelt dat het voorjaar van De Lie niet is mislukt, maar wel hoogtes en laagtes kende.

Is voorjaar van De Lie mislukt?

Zijn opgaves zijn gewoon het gevolg van een slechte dag. "Ik denk dat hij een stuk basis miste door zijn enkelproblemen in winter. Daar ligt op zijn minst een deel van de verklaring", zegt Bourlart bij Het Nieuwsblad.

Na Tirreno-Adriatico was De Lie vooral erg vermoeid, begon hij ziek te worden en had ook tandproblemen. Al lijkt er ook sprake van een mentaal probleem bij De Lie, al is het niet duidelijk of hij zich te veel of te weinig druk oplegt.

Legt De Lie zich genoeg druk op?

"Arnaud legt zichzelf zeker druk op. Hij is zich er heel erg van bewust dat hij een leider is. Dat hij de lat niet hoog genoeg legt, is voor mij niet waar. Neen, dat kan je niet zeggen", stelt Bourlart duidelijk.





Als De Lie aan de start staat, dan wil hij de koers ook winnen volgens Bourlart. Maar als De Lie voelt dat hij niet meer kan winnen, dan laat hij alles wel een beetje los. Vandaar de grote schommeling in zijn resultaten.