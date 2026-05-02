"Dit zou niet toegestaan mogen worden": komt Soudal Quick-Step in de problemen met nieuw shirt?

Soudal Quick-Step zal in de Giro rijden met een nieuw shirt. Daar worden echter vragen over gesteld, want het verschil met de witte jongerentrui kan mogelijk niet groot genoeg zijn.

Soudal Quick-Step in ander shirt in de Giro

Om de 150ste verjaardag van hun kledingsponsor Castelli te vieren, zal Soudal Quick-Step in een ander shirt rijden tijdens de Giro. De kleur van het shirt noemt Soudal Quick-Step zelf 'Vintage Cream'.

Het lijkt echter veel op wit en dat kan een probleem worden. Want in de grote rondes worden verschillende leiderstruien uitgedeeld. In de Giro is de leiderstrui roze, de puntentrui paars, de bergtrui blauw en de jongerentrui wit.

Veel keuze hebben ploegen dus niet op het vlak van kleuren voor hun shirt. EF Education-EasyPost moet tijdens de Giro zijn roze shirt altijd aanpassen, omdat het anders te hard zou lijken op de roze leiderstrui.

Lijkt shirt van Soudal Quick-Step te veel op witte jongerentrui?

Want volgens regel 1.3.051 van het UCI-reglement zijn "de teams zijn er zelf verantwoordelijk voor dat hun truien voldoende verschillen van de leiderstruien voor het individuele leidersklassement, het puntenklassement, het bergklassement en het jongerenklassement in de grote rondes."

De vraag is dan ook of de crème kleur van het nieuwe shirt van Soudal Quick-Step genoeg verschillend is van de witte jongerentrui. "Dus is eigenlijk de witte trui? Dit zou niet toegestaan moeten zijn", stelt analist Benji Naesen dan ook op sociale media.





Soudal Quick-Step zal hun nieuwe shirt wellicht wel voorgelegd hebben bij de UCI, die ook zijn toestemming zal gegeven hebben. Want anders lijkt Soudal Quick-Step toch een groot risico te nemen.