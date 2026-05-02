Lotto-Intermarché geeft update over blessure van Widar en onthult wanneer hij weer kan koersen

Jarno Widar (20) kent een moeilijk eerste seizoen bij de profs, sinds een val op training ligt hij in de lappenmand. Widar koerste al twee maanden niet meer en zal volgens CEO Jean-François Bourlart ook in mei nog niet koersen.

Met een vierde plaats in de eendagskoers Figueira Champions Classic en een zevende plaats in de slotrit van de Ronde van de Algarve begon Jarno Widar nog goed aan zijn seizoen. Daarna liep het echter mis.

Widar werd ziek en gaf op 28 februari op in de Faun-Ardèche Classic. Sindsdien kwam hij niet meer in actie, onder meer ook door een valpartij op training. Daarbij liep Widar een blessure aan zijn knie op en ligt hij in de lappenmand.

Lotto-Intermarché geeft update over Widar

Volgens Jean-François Bourlart, CEO van Lotto-Intermarché werd er zelfs even gevreesd voor een operatie, maar was dat uiteindelijk toch niet nodig. "Bon, de problemen zijn nu voorbij. Hij traint opnieuw, maar zonder druk", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Al benadrukt Bourlart ook dat Widar nog altijd maar 20 jaar is en dus tijd moet gegeven worden om te groeien en ervaring op te doen. Ook al is zijn concurrent van de voorbije jaren bij beloften, Paul Seixas, het nu ongelofelijk goed aan het doen.

Die vergelijking mogen Widar en Lotto-Intermarché volgens Bourlart niet maken. "Iedereen groeit op zijn tempo. Jarno traint nu goed, werkt serieus in een omgeving waar hij zich goed in voelt."





Programma Jarno Widar

Waar en wanneer Widar opnieuw in het peloton te zien zal zijn, is nog niet duidelijk. De Ronde van Wallonië (1 tot 5 juni) zou voor Widar een optie zijn om terug te keren in koers, stelt Bourlart. Al staat dat zeker nog niet vast.

Widar zou ook de Ronde van Zwitserland (17 tot 21 juni) rijden. Deze zomer zal Widar wellicht ook zijn eerste grote ronde rijden, de Vuelta (22 augustus tot 13 september) is al sinds begin dit seizoen een doel.