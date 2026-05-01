Schrijft Van der Poel nog geschiedenis? Eén voorwaarde gesteld: "Dan maakt hij mooie kans"

Mathieu van der Poel won dit voorjaar de Omloop en de E3, maar geen Monument. In principe komt daar later dit jaar ook geen Monument meer bij.

Er zijn immers vier van de vijf Monumenten gereden. Later dit najaar volgt alleen de Ronde van Lombardije. Dat is samen met Luik-Bastenaken-Luik een koers die te zwaar lijkt voor Van der Poel om te winnen. Van der Poel liet zich al uit over het achterblijven zonder zege in een Monument dit jaar. Moest hij Luik en Lombardije ooit op zijn palmares kunnen schrijven, dan heeft hij alle Monumenten gewonnen.

Is dat dan zo onrealistisch? In Luik stond Van der Poel al eens op het podium. "Hij werd een keer derde in 2024, achter Pogacar en Bardet", merkte co-commentator Karsten Kroon op tijdens de Eurosport-uitzending van de derde rit van de Ronde van Romandië. Ik denk dat het lastig is om te winnen zolang het parcours erbij ligt zoals nu het geval is."

Grijpen organisaties in door dominantie Pogacar?

"Neem Pogacar weg en dan denk ik dat hij een kans maakt", schetst Kroon een denkbeeldig scenario. "Het kan natuurlijk altijd dat het parcours verandert. Als Pogacar een aantal jaren met twee vingers in de neus wint, kan het dat de organisatie van Luik-Bastenaken-Luik het parcours aanpast om een aantrekkelijkere koers te krijgen. Dan maakt hij een mooie kans."

In Lombardije is het volgens Kroon ook niet elk jaar even zwaar. "Mathieu is natuurlijk een grote en vrij zware jongen. Hoe meer hoogtemeters, hoe moeilijker dat het wordt. Hij heeft het bizarre talent om zich volledig kapot te rijden en in één dag boven zichzelf uit te stijgen. Daardoor kan hij ook op een heel lastig parcours meedoen voor winst."

Luik en Lombardije moeilijkste Monumenten voor Van der Poel

Het bilan van Van der Poel in de Monumenten spreekt voor zich. De Ronde van Vlaanderen (2020, 2022 en 2024) en Parijs-Roubaix (2023, 2024 en 2025) won hij al meermaals. In Sanremo was hij al één keer de beste (2023). In Luik is een derde plek dus zijn beste uitslag, in Lombardije werd hij tiende bij zijn enige deelname."