Lefevere begrijpt kritiek op Evenepoel niet, maar stelt zich wel vraag over zijn gewicht

Jeroen Deheegher
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel werd zo'n week geleden derde in de Luik-Bastenaken-Luik. Toch kreeg Evenepoel volgens zijn voormalige baas Patrick Lefevere daar veel te veel kritiek voor.

Lefevere vindt kritiek op Evenepoel onterecht na L-B-L

Geen derde zege van Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik, hij moest tevreden zijn met de derde plaats. Op La Redoute kon Evenepoel het tempo van Tadej Pogacar en Paul Seixas gewoon niet volgen. 

Hij sprintte in de achtervolgende groep wel nog knap naar de derde plaats, waardoor hij net als in de Ronde van Vlaanderen op het podium stond. En Patrick Lefevere vindt die derde plaats van Evenepoel in L-B-L nog altijd uitstekend, hij vindt de kritiek op Evenepoel dan ook onterecht.

Heeft gewicht meer invloed op Evenepoel dan Pogacar?

Toch moet Lefevere ook toegeven dat de beklimming van La Redoute niet goed was van Evenepoel, maar hij noemt dat ook maar een momentopname. Het is het resultaat dat zal worden onthouden over enkele jaren. 

Toch stelt hij zich ook vragen over het gewicht van zijn voormalige poulain. "Sowieso is dat nu hoger dan straks in de Tour", stelt Lefevere bij Het Nieuwsblad. Al zag hij ook dat Pogacar er niet afgelijnd uitzag in zijn witte regenboogtrui. 

"Maar misschien heeft gewicht een grote impact op Remco dan op Pogacar", stelt Lefevere nog. Voor Evenepoel zal het nu zaak zijn om wat gewicht te verliezen in zijn voorbereiding op de Tour de France.

Programma Remco Evenepoel

Over iets meer dan een week vertrekt Evenepoel op hoogtestage naar de Sierra Nevada. Begin juni rijdt hij dan de Tour Auvergne-Rhône-Alpes (7 tot 14 juni), daarna trekt hij weer op hoogtestage en rijdt hij voor de Tour nog het BK op de weg op 28 juni. 

Op 4 juli gaat de Tour dan van start met een ploegentijdrit in Barcelona van 19 kilometer. Eind januari won Evenepoel met Red Bull-BORA-hansgrohe al een ploegentijdrit, hij zal dus één van de favorieten zijn voor de eerste gele trui.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Tom Boonen Jonas Vingegaard Rasmussen Vincenzo Nibali Karsten Kroon Patrick Lefevere Wout Van Aert Jan Bakelants Dirk De Wolf Johan Museeuw Dorian Godon Roger De Vlaeminck Georg Zimmermann Emiel Verstrynge Kamiel Bonneu Justine Ghekiere Tim Marsman Frederic Amorison

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved