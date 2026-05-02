Lefevere begrijpt kritiek op Evenepoel niet, maar stelt zich wel vraag over zijn gewicht

Remco Evenepoel werd zo'n week geleden derde in de Luik-Bastenaken-Luik. Toch kreeg Evenepoel volgens zijn voormalige baas Patrick Lefevere daar veel te veel kritiek voor.

Lefevere vindt kritiek op Evenepoel onterecht na L-B-L

Geen derde zege van Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik, hij moest tevreden zijn met de derde plaats. Op La Redoute kon Evenepoel het tempo van Tadej Pogacar en Paul Seixas gewoon niet volgen.

Hij sprintte in de achtervolgende groep wel nog knap naar de derde plaats, waardoor hij net als in de Ronde van Vlaanderen op het podium stond. En Patrick Lefevere vindt die derde plaats van Evenepoel in L-B-L nog altijd uitstekend, hij vindt de kritiek op Evenepoel dan ook onterecht.

Heeft gewicht meer invloed op Evenepoel dan Pogacar?

Toch moet Lefevere ook toegeven dat de beklimming van La Redoute niet goed was van Evenepoel, maar hij noemt dat ook maar een momentopname. Het is het resultaat dat zal worden onthouden over enkele jaren.

Toch stelt hij zich ook vragen over het gewicht van zijn voormalige poulain. "Sowieso is dat nu hoger dan straks in de Tour", stelt Lefevere bij Het Nieuwsblad. Al zag hij ook dat Pogacar er niet afgelijnd uitzag in zijn witte regenboogtrui.

"Maar misschien heeft gewicht een grote impact op Remco dan op Pogacar", stelt Lefevere nog. Voor Evenepoel zal het nu zaak zijn om wat gewicht te verliezen in zijn voorbereiding op de Tour de France.



Programma Remco Evenepoel

Over iets meer dan een week vertrekt Evenepoel op hoogtestage naar de Sierra Nevada. Begin juni rijdt hij dan de Tour Auvergne-Rhône-Alpes (7 tot 14 juni), daarna trekt hij weer op hoogtestage en rijdt hij voor de Tour nog het BK op de weg op 28 juni.

Op 4 juli gaat de Tour dan van start met een ploegentijdrit in Barcelona van 19 kilometer. Eind januari won Evenepoel met Red Bull-BORA-hansgrohe al een ploegentijdrit, hij zal dus één van de favorieten zijn voor de eerste gele trui.