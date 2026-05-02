📷 Na weken in het ziekenhuis: Eddy Merckx (80) is eindelijk weer thuis

Eddy Merckx (80) is weer thuis na een operatie aan zijn heup. Na nieuwe problemen met zijn prothese moest hij nog maar eens onder het mes, maar die zijn dus wel opgelost.

Begin april werd Eddy Merckx (80) opgenomen in het ziekenhuis AZ Monica in Deurne. Daar moest Merckx een operatie ondergaan aan de prothese van zijn heup. Er was sprake van een infectie en die moest worden weggehaald.

Merckx is weer thuis

Voor de achtste keer sinds hij zijn heup brak eind december 2024 moest Merckx dus onder het mes gaan door problemen met zijn heup. Merckx lag dus enkele weken in het ziekenhuis, maar is ondertussen weer thuis.

Op vrijdag 1 mei genoot Merckx met zijn dochter Sabrina van de zon, met daarbij duidelijk het woordje "geluk", wat veel wil zeggen. Merckx kan nu thuis in zijn woning in Sint-Brixius-Rode verder revalideren.

Historie van problemen van Eddy Merckx met zijn heup

De problemen van Merckx aan zijn heup duren nu al bijna anderhalf jaar. In december 2024 gleed hij uit op een spoorwegovergang tijdens een fietstocht en brak daarbij zijn heup. Merckx moest daarna enkele keren onder het mes.

Merckx moest in totaal al acht keer keer onder narcose gaan en kreeg ook al vier keer een nieuwe heup. Eén keer een voorlopige en drie keer een definitieve. Telkens doken er weer problemen op en moet Merckx blijven revalideren.



