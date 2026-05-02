Benji Naesen is geïntrigeerd en vraagt zich iets héél opmerkelijks af over Mathieu van der Poel

Veel mensen vragen zich van alles af over Mathieu van der Poel, want hij is een van de meest interessante figuren uit de wielerwereld. Een van de meest succesvolle ook.

Niet alle vragen die over hem opduiken gaan echter over het sportieve. Je kunt als wielrennen ook op een andere manier intrigeren. Zelfs een sportieve analist als Benji Naesen laat zich al eens verleiden tot het stellen van extrasportieve vragen. Op zijn X-account stelt Naesen een opmerkelijke vraag: "Waarom is Mathieu van der Poel altijd verbrand door de zon?"

Er is inderdaad wel een verschil op te merken in het aangezicht van Van der Poel tijdens de zonnigere periodes. Tijdens de winter of in het voorjaar kan hij vaak een heel bleek gezicht hebben. Op andere momenten slaat zijn gezicht al wat vaker rood aan. Blijkbaar is dat in die mate het geval dat het Naesen wel heel erg opvalt en hij er zich vragen bij stelt.

Why is Mathieu van der Poel always sunburnt? — Benji Naesen (@BenjiNaesen) April 30, 2026

Naesen krijgt uiteraard ook wel reactie bij het stellen van die vraag. "Als iemand die in Groot-Brittannië woont snap ik dat het misschien niet tot je doordringt, maar in Spanje schijnt de zon waarschijnlijk", reageert een andere Twitteraar. Daar heeft Naesen dan weer een gevat antwoord op in huis. "Weet je wat daar ook bestaat? Zonnecrème."

Die mag Van der Poel dus wel wat vaker gebruiken. De Nederlander van Alpecin-Premier Tech traint uiteraard ook vaak in Spanje vanwege een reden. Hij gaat daar net naartoe om betere (weers)omstandigheden op te zoeken om te kunnen trainen. De woorden van Naesen neemt hij best mee, want hij wordt zelden bekritiseerd door analisten. Meestal krijgt hij lof voor de aanvallende stijl en het spektakel dat hij biedt in de koersen.



Lees ook... Fascinerend: Van der Poel geeft ook zijn ongezouten mening over sensatie van het moment›