Jeroen Deheegher
Niet willen onderdoen voor elkaar? Broers Van Kerckhove domineren BK tijdrijden bij de jeugd
De familie Van Kerckhove heeft het BK tijdrijden bij de jeugd gedomineerd. De broers Matisse (19) en Seff (18) pakten allebei een Belgische titel tegen de klok en lijken klaar voor de top te zijn.

De Belgische kampioenschappen bij de profs worden pas eind juni gereden, maar de jeugd streed op 1 mei al voor hun titel in het tijdrijden. De broers Van Kerckhove pakten maar liefst twee Belgische titels mee naar huis. 

Belgische titel tijdrijden junioren voor Seff Van Kerckhove

Seff Van Kerckhove (18) pakte de Belgische titel bij de junioren. Op het parcours van 25,8 kilometer in Maarkedal was hij 45 seconden sneller dan Vic De Smet en iets meer dan een minuut sneller dan Nand De Bois. 

De jongste van de broers Van Kerchhove is bezig aan zijn tweede seizoen bij de juniorenploeg van Decathlon-CMA CGM. Eind vorig jaar werd hij nog aangereden op training door een auto en brak daarbij vier ruggenwervels.

Seff Van Kerckhove is dan ook nog maar sinds begin april opnieuw aan het koersen. Hij werd tweede in de Grand Prix de Vougy, won een rit en het eindklassement in de Volta Castelló en zesde in de  Trofeo Víctor Cabedo. Hij is goed op dreef dus. 



Matisse Van Kerckhove Belgisch kampioen tijdrijden bij de beloften

Dat geldt ook voor zijn oudere broer Mattisse Van Kerckhove (19). Hij pakte op hetzelfde parcours bij de beloften de Belgische titel. Van Kerckhove was 44 seconden sneller dan Jasper Schoofs en 54 seconden sneller dan Aldo Taillieu.

Matisse Van Kerckhove rijdt voor het opleidingsteam van Visma-Lease a Bike en zal de komende twee jaar ook als prof ploegmaat worden van Wout van Aert. Dit seizoen reed hij onder meer al de Ruta del Sol, Le Samyn en Kuurne-Brussel-Kuurne bij de profs. 

Dit seizoen was Mattise Van Kerckhove al goed voor rit- en eindwinst in de Istrian Spring Tour en won hij ook overtuigend de Chrono Challenge Borlo. In Luik-Bastenaken-Luik voor beloften werd hij onlangs ook knap vierde in een sprint van 23 renners. 

