"Pogacar heeft schrik van Vingegaard en Van Aert": Zonneveld roemt tactiek van Visma-Lease a Bike

Tadej Pogacar won dit voorjaar alweer vier klassiekers. Thijs Zonneveld stoort zich aan de vele renners die vaak meewerken met de wereldkampioen, hij vindt dat er meer moet worden gekoerst zoals Visma-Lease a Bike dat doet in de Tour de France.

Met zeges in de Strade Bianche, Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik won Tadej Pogacar vier grote klassiekers dit voorjaar. In Parijs-Roubaix klopte Wout van Aert hem dan weer wel.

Van Aert nam in de finale van Parijs-Roubaix ook niet meer vaak over van Pogacar en liet hem het grootste deel van het werk doen. De Nederlandse ploeg durft wel te koersen tegen Pogacar, ziet ook Thijs Zonneveld.

Visma-Lease a Bike probeert Pogacar te kloppen met hun tactiek

"Ze zijn de enige ploeg die durft te spelen. En dat doen ze al jaren. Want toen hebben ze gezien dat Pogacar al beter was. Ze hebben er als enige ploeg voor gekozen om tegen Pogacar te koersen", zegt Zonneveld bij In De Waaier.

En dat zorgde ook voor succes bij Visma-Lease a Bike, dat in 2022 en 2023 de Tour won met Vingegaard tegen Pogacar. De voorbije twee jaar heeft Pogacar dan weer de bovenhand genomen tegen Vingegaard.

Toch maakte Visma-Lease a Bike het Pogacar nooit makkelijk. Zo viel het vorig jaar bijna elke dag Pogacar aan, onder meer Matteo Jorgenson kreeg van Pogacar en zijn ploeg geen ruimte om aan te vallen.





Haat tussen Visma-Lease a Bike en UAE Team Emirates-XRG

Volgens Zonneveld is er dan ook sprake van een oorlog tussen Visma-Lease a Bike en UAE Team Emirates-XRG. "Het botst op alle fronten. We beseffen nog steeds niet hoeveel er tussen die ploegen speelt achter de schermen."

"Bij UAE Team Emirates-XRG is Visma-Lease a Bike de enige ploeg die ze echt haten." Volgens Zonneveld moet Vingegaard daar ook een prijs voor betalen. "Hij wordt door heel veel wielerfans als saai beschouwd."

"Hij wordt gezien als iemand die geen ballen heeft omdat hij niet samenwerkt met Pogacar. Maar de enige reden waarom hij dat doet is omdat hij er anders gewoon wordt afgereden", stelt Zonneveld.

Heeft Pogacar schrik van Van Aert en Vingegaard

"Dat tactische spel moet iedereen spelen en hij is de persoon die het spel speelt dat we willen zien... Hij gaat onder de huid van Pogacar kruipen. Ik denk dat Pogacar bang is van twee renners: Vingegaard en Van Aert."

Vingegaard focust zich ook alleen maar op rittenkoersen en probeert dan ook om op dat terrein de beste te zijn. De Deen won dit jaar al Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië, straks wil hij ook de Giro winnen.

Pas in de Tour eerste duel tussen Pogacar en Vingegaard

Het eerste duel tussen Pogacar en Vingegaard dit jaar zal ook pas in de Tour zijn. En dan is het alweer van de Tour vorig jaar geleden dat ze nog eens tegen elkaar streden om de overwinning in een rittenkoers.

Vingegaard reed vorig jaar wel het EK op de weg, maar werd al vroeg gelost. De Deen weet dat zijn kwaliteiten niet liggen in eendagskoersen en houdt er zich dan ook zo veel mogelijk uit weg, met een saaier imago als gevolg.