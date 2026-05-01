"Schaamtelijk": vriendin Wiebeke schiet Boonen te hulp na champagnedouche van Bakelants en De Wolf

Zijn vriendin Wiebeke heeft Tom Boonen uit de nood geholpen. Dankzij haar moest hij niet in natte kleren naar huis na de meest recente uitzending van 'Wielerclub Wattage'.

Dat is uiteraard de VRT-podcast waar Boonen regelmatig een van de gasten is. Het is geen geheim dat Boonen sinds zijn wielerpensioen zijn heil zoekt in een andere sport, namelijk rallyrijden. Boonen zou Boonen niet zijn als hij ook in die sport niet zou meedoen voor de prijzen. Sterker nog, Boonen boekte onlangs een overwinning op het BK rally.

Zijn vrienden zetten hem in Wielerclub Wattage in de bloemetjes en daar bleef het niet bij. Er werd een heuse podiumceremonie nagespeeld. Zelfs het spelen van de Brabançonne werd nog achter de hand gehouden, maar Jan Bakelants en Dirk De Wolf konden zich niet inhouden. Zij ontkurkten de champagneflessen en dan weet u hoe laat het is.

Boonen betrekt Van Gucht in grapje

Ze bezorgden Boonen een echte champagnedouche. "Ik vind dat schaamtelijk, iemand natspuiten die nog naar huis moet met de auto", reageerde Boonen. "Als ze mij tegenhouden, denken ze weer dat ik met Ruben Van Gucht op stap ben geweest." Dat was dus ook wel degelijk het geval, maar het was dus niet om alcohol te nuttigen.

Er was echter een zak vol verse kleren voorzien. Volgens Sporza had Wiebeke De Wachter, de vriendin van Boonen, hiervoor gezorgd. Dan vond Boonen het een stuk minder erg om natgespoten te worden. Dat liet Bakelants zich geen twee keer zeggen. Zoals meestal zat de sfeer weer opperbest tussen de verschillende ex-wielrenners.

Boonen en vriendin Wiebeke de ouders van Gisèle

Lees ook... Heel emotioneel moment tussen Museeuw en Boonen: "Even van de kaart"›

Boonen mag in elk geval blij zijn dat Wiebeke de nodige maatregelen had getroffen. Tom en Wiebeke hebben een vrij discrete relatie. Het is niet zo dat zij heel vaak in het nieuws komt. Pas in 2025 gaf ze haar eerste interview. Tom en Wiebeke zijn een koppel sinds 2021 en zijn ook de fiere ouders van hun dochtertje Gisèle.