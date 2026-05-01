Koers LIVE: Wellens, Verstrynge en Cras laten zich zien, landgenoot heeft al uitstekende zaak gedaan

De wedstrijden van de dag vergen zeker enig intensief koersgedrag van de renners. De Belgen lieten zich niet onbetuigd in de Ronde van Turkije. Met een zware aankomst bergop lag er toch vooral een kans op de klimmers.

Het is nu nog uitkijken naar de derde rit in de Ronde van Romandië en de Duitse eendagskoers Eschborn-Frankfurt. In de derde rit van en naar Orbe in Romandië heeft Steff Cras van Soudal Quick-Step de oversteek gemaakt naar de kopgroep, zodat hij een van de zeven renners vooraan is. Het belooft echter weer moeilijk te worden om topfavoriet Pogacar van de zege te houden.

In Eschborn-Frankfurt maken met Tim Wellens (UAE Team-Emirates) en Emiel Verstrynge (Alpecin-Priemier Tech) dan weer twee Belgen deel uit van de eerste achtervolgende groep. Hun achterstand op de kopgroep schommelt tussen een halve minuut en een minuut.

Met twee ritzeges van Tom Crabbe was de Belgische oogst in de Ronde van Turkije al niet slecht, maar de zesde rit was geen spek naar de bek van de leider in het puntenklassement. Met de aankomst boven op de Feslikan-beklimming was het uitkijken naar de berggeiten. Met Ferre Geeraerts, Zeno Moonen en Senne Sentjens gingen drie Belgen mee in de vlucht van de dag.

Zo hadden ze enige marge om veilig binnen te komen, want bergop gingen ze overboord. De ontsnapping kreeg wel een voorsprong van zes minuten. Dat was vooral goed nieuws voor Bagatin, de Italiaan die was in de kopgroep. In de groep der favorieten waren alle ogen gericht op leider Sosa. Bagatin begon aan de laatste twee kilometer met een voorsprong van twee minuten en dat volstond voor de dagzege.





Met Kamiel Bonneu behoorde er nog een Belg bij de beteren bij de favorieten. Aangezien de twee renners voor hem in het klassement erdoor zakten, zou Bonneu stijgen naar de top 3 in het klassement. Door de fusie met Lotto moest hij eind vorig jaar weg bij Intermarché. Berwick reed nog weg van de andere favorieten, waardoor hij Sosa uit de leiderstrui rijdt. Bonneu werd knap vijfde in de rituitslag.