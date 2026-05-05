Koers LIVE: Kopecky en Bossuyt hebben het uitgepraat, ook andere Belgische gooit troeven op tafel

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Koers LIVE: Kopecky en Bossuyt hebben het uitgepraat, ook andere Belgische gooit troeven op tafel
Foto: © Photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In de koers draait momenteel alles rond de Vuelta bij de vrouwen. Lotte Kopecky en Shari Bossuyt, die op de piste vaak een duo vormen, kwamen in rit 2 met elkaar in aanraking. Van een probleem tussen de twee Belgische dames is gelukkig geen sprake.

In de derde etappe van de Vuelta doet een andere Belgische van zich spreken. Sterre Vervloet van Lotto Intermarché Ladies heeft voor de ontsnapping gekozen. Ze had wellicht gehoopt een mooi aantal medevluchters met zich mee te krijgen, maar alleen de Australische Wilson-Haffenden (Lidl-Trek) heeft mee de sprong gemaakt.

Het spreekt voor zich dat het niet bepaald eenvoudig zal worden om met zijn tweeën voor op te blijven, hoewel het wel een moedige onderneming is. Hun voorsprong is momenteel net onder de drie minuten gezakt.

Dat heeft Fien Delbaere, ploegleidster bij AG Insurance-Soudal, laten weten bij Radio 1. Delbaere zat dus in het winnende kamp, het kamp van Bossuyt. Terwijl Bossuyt met snelheid van achteruit kwam, kwakten zij en Kopecky wel tegen elkaar aan. De jury oordeelde achteraf dat Kopecky van haar lijn afweek, waardoor zij gedeclasseerd werd.

"Shari heeft meteen een berichtje gestuurd en Lotte heeft geantwoord dat ze er niets aan kon doen. Het is dus gelukkig uitgepraat", is Delbaere opgelucht dat er niets van blijft hangen. Dat bevestigt Kopecky zelf ook bij Sporza. "Alles is uitgepraat en Shari had totaal niets fouts gedaan", verduidelijkt de tweevoudige wereldkampioene.

Lees ook... Kopecky haalt scherp uit naar jury en reageert op zege van Bossuyt

Kopecky blijft bij haar mening

Kopecky was gisterenavond er al van overtuigd dat haar eigen declassering onterecht was. Daar staat ze een dag later nog altijd achter. "Ik vind het persoonlijk streng. Op het moment waarbij we elkaar aanraken, wijk ik 30 centimeter van mijn lijn af. Ik moet ook aanzetten voor mijn sprint en dan is het logisch dat je wegrijdt van je lead-out."

Kopecky krijgt een nieuwe kans op ritwinst in de derde rit met aankomst in A Coruña, een uitdagende rit waarin ook wel wat aanvallen verwacht worden. Geen Naomi Rüegg ondertussen meer in de Vuelta. De Zwitserse ex-leidster moest opgeven in de tweede rit na een valpartij. Haar ploeg EF Education-Oatley laat weten dat Rüegg haar rechterschouder gebroken heeft en ook geopereerd zal moeten worden. 

Ook Belgische moet opgeven

Zo is er al aardig wat gebeurd in deze Vuelta. Laten we duimen dat alle rensters veilig de aankomst halen op de derde dag en er vooral op sportief vlak het nodige spektakel te rapen valt. Wie ook niet meer van start is gegaan, is de Belgische Margot Vanpachtenbeke. Zij was in de openingsrit al gevallen. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
La Vuelta Femenina
Lotte Kopecky

Meer nieuws

Van Aert even stevig geschrokken: "Je denkt: er zal toch niets zijn met de kinderen?"

Van Aert even stevig geschrokken: "Je denkt: er zal toch niets zijn met de kinderen?"

14:50
Jakobsen heeft na alle pech (onder andere bij Soudal Quick-Step) nu heuglijk nieuws om mee te delen

Jakobsen heeft na alle pech (onder andere bij Soudal Quick-Step) nu heuglijk nieuws om mee te delen

13:50
Buikgriep na de Omloop: hielp dat Van Aert aan zege in Parijs-Roubaix?

Buikgriep na de Omloop: hielp dat Van Aert aan zege in Parijs-Roubaix?

13:30
De Lie komt met onwaarschijnlijke uitleg waarom hij vroeger opstapt in de Giro

De Lie komt met onwaarschijnlijke uitleg waarom hij vroeger opstapt in de Giro

12:30
Jan Bakelants ziet plots heel erg slecht nieuws voor Remco Evenepoel

Jan Bakelants ziet plots heel erg slecht nieuws voor Remco Evenepoel

11:30
Ruben Van Gucht spreekt klare taal over de stevige prijs van zijn DJ-set Naast de fiets

Ruben Van Gucht spreekt klare taal over de stevige prijs van zijn DJ-set

10:30
Kopecky haalt scherp uit naar jury en reageert op zege van Bossuyt

Kopecky haalt scherp uit naar jury en reageert op zege van Bossuyt

20:02
"Typisch Frans": Tourdebuut Seixas is veel meer dan een sportief gevaar voor Pogacar en Vingegaard

"Typisch Frans": Tourdebuut Seixas is veel meer dan een sportief gevaar voor Pogacar en Vingegaard

09:30
Bossuyt geeft haar visie over botsing met Kopecky én zal ook actie ondernemen

Bossuyt geeft haar visie over botsing met Kopecky én zal ook actie ondernemen

18:30
🎥 Van Aert doet verhaal van gek filmpje dat hij kreeg na zege in Parijs-Roubaix

🎥 Van Aert doet verhaal van gek filmpje dat hij kreeg na zege in Parijs-Roubaix

08:30
Arnaud De Lie mist deadline bij Lotto-Intermarché en dat heeft stevige gevolgen

Arnaud De Lie mist deadline bij Lotto-Intermarché en dat heeft stevige gevolgen

07:30
Na vijf maanden eerste koers uitgereden: aanwinst Visma-Lease a Bike komt met verklaring

Na vijf maanden eerste koers uitgereden: aanwinst Visma-Lease a Bike komt met verklaring

07:00
🎥 "Uitstekende motivatie": Wout van Aert geeft unieke inkijk in zijn mancave

🎥 "Uitstekende motivatie": Wout van Aert geeft unieke inkijk in zijn mancave

19:45
Remco Evenepoel gooit zijn plannen om voor de Tour de France

Remco Evenepoel gooit zijn plannen om voor de Tour de France

17:45
🎥 Na een botsing met Kopecky: Bossuyt sprint naar emotionele zege in Vuelta Femenina

🎥 Na een botsing met Kopecky: Bossuyt sprint naar emotionele zege in Vuelta Femenina

17:18
"Twee zaken spelen in mijn hoofd": Van Aert verklapt doelen van dit jaar

"Twee zaken spelen in mijn hoofd": Van Aert verklapt doelen van dit jaar

16:45
Spannendste strijd in de Giro? Vijf kandidaten voor de puntentrui, twee bij Belgische ploegen Analyse

Spannendste strijd in de Giro? Vijf kandidaten voor de puntentrui, twee bij Belgische ploegen

16:00
🎥 Van Aert gehuldigd voor zege in Parijs-Roubaix én hij onthult ook gesprek met de koning

🎥 Van Aert gehuldigd voor zege in Parijs-Roubaix én hij onthult ook gesprek met de koning

04/05
Niet alleen de Tour: Paul Seixas (19) daagt Pogacar en Evenepoel nog enkele keren uit

Niet alleen de Tour: Paul Seixas (19) daagt Pogacar en Evenepoel nog enkele keren uit

04/05
Duim naar beneden: Van Aert sluit verlengd weekend slecht af

Duim naar beneden: Van Aert sluit verlengd weekend slecht af

04/05
Stevig gegroeid in de cross én op de weg: Verstrynge onthult wat de oorzaak is

Stevig gegroeid in de cross én op de weg: Verstrynge onthult wat de oorzaak is

04/05
"Hij zal kritiek krijgen, maar..." De Lie krijgt steun voor controversiële keuze

"Hij zal kritiek krijgen, maar..." De Lie krijgt steun voor controversiële keuze

04/05
🎥 De knoop is doorgehakt: Paul Seixas heeft beslissing over de Tour de France genomen

🎥 De knoop is doorgehakt: Paul Seixas heeft beslissing over de Tour de France genomen

04/05
Na zevende plaats in eerste etappe: Marianne Vos krijgt zwaar verdict na valpartij in de Vuelta

Na zevende plaats in eerste etappe: Marianne Vos krijgt zwaar verdict na valpartij in de Vuelta

04/05
Lotte Kopecky neemt geen blad voor de mond: "Het is klote"

Lotte Kopecky neemt geen blad voor de mond: "Het is klote"

03/05
🎥 In de Tour ook een uitdager? Lipowitz zag iets opvallend bij Pogacar in slotrit in Romandië

🎥 In de Tour ook een uitdager? Lipowitz zag iets opvallend bij Pogacar in slotrit in Romandië

04/05
Wielrennen nog niet op streamingdienst: heel wat topkoersen blijven nog jaren bij de VRT

Wielrennen nog niet op streamingdienst: heel wat topkoersen blijven nog jaren bij de VRT

04/05
Stevige beloning: Kuss onthult wat Vingegaard cadeau gaf na zijn eindzege in de Vuelta

Stevige beloning: Kuss onthult wat Vingegaard cadeau gaf na zijn eindzege in de Vuelta

04/05
🎥 Net niet! Lotte Kopecky pakt naast de openingsrit én de leiderstrui in de Vuelta Femenina

🎥 Net niet! Lotte Kopecky pakt naast de openingsrit én de leiderstrui in de Vuelta Femenina

03/05
"Was niet echt verstandig": Rickaert moet iets toegeven na voorjaar met heel wat opgaves

"Was niet echt verstandig": Rickaert moet iets toegeven na voorjaar met heel wat opgaves

04/05
Komt hij naar België? Pogacar wil opvallende koers graag op zijn palmares zetten

Komt hij naar België? Pogacar wil opvallende koers graag op zijn palmares zetten

04/05
Demi Vollering blaast Mathieu van der Poel weg: "Hij staat niet eens in de schaduw"

Demi Vollering blaast Mathieu van der Poel weg: "Hij staat niet eens in de schaduw"

04/05
Dit zei Arnaud De Lie na zijn deugddoende zege in de Famenne Ardenne Classic

Dit zei Arnaud De Lie na zijn deugddoende zege in de Famenne Ardenne Classic

03/05
Tadej Pogacar moet iets toegeven na demonstratie in Romandië

Tadej Pogacar moet iets toegeven na demonstratie in Romandië

03/05
Eén absolute smaakmaker minder: Giro ziet grote naam afzeggen

Eén absolute smaakmaker minder: Giro ziet grote naam afzeggen

03/05
📸 Een kleine week voor de Giro vindt Jonas Vingegaard de tijd voor een heel bijzonder feestje

📸 Een kleine week voor de Giro vindt Jonas Vingegaard de tijd voor een heel bijzonder feestje

03/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Tadej Pogacar Remco Evenepoel Arnaud De Lie Lotte Kopecky Jonas Vingegaard Rasmussen Andreas Lund Andresen Jan Bakelants Lorenzo Fortunato Jonas Rickaert Sepp Kuss Frederic Amorison Marianne Vos Sep Vanmarcke Emiel Verstrynge Karsten Kroon Dylan Groenewegen Mathieu Heijboer Kaden Groves Jonathan Milan

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved