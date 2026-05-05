Koers LIVE: Kopecky en Bossuyt hebben het uitgepraat, ook andere Belgische gooit troeven op tafel

In de koers draait momenteel alles rond de Vuelta bij de vrouwen. Lotte Kopecky en Shari Bossuyt, die op de piste vaak een duo vormen, kwamen in rit 2 met elkaar in aanraking. Van een probleem tussen de twee Belgische dames is gelukkig geen sprake.

In de derde etappe van de Vuelta doet een andere Belgische van zich spreken. Sterre Vervloet van Lotto Intermarché Ladies heeft voor de ontsnapping gekozen. Ze had wellicht gehoopt een mooi aantal medevluchters met zich mee te krijgen, maar alleen de Australische Wilson-Haffenden (Lidl-Trek) heeft mee de sprong gemaakt.

Het spreekt voor zich dat het niet bepaald eenvoudig zal worden om met zijn tweeën voor op te blijven, hoewel het wel een moedige onderneming is. Hun voorsprong is momenteel net onder de drie minuten gezakt.

Dat heeft Fien Delbaere, ploegleidster bij AG Insurance-Soudal, laten weten bij Radio 1. Delbaere zat dus in het winnende kamp, het kamp van Bossuyt. Terwijl Bossuyt met snelheid van achteruit kwam, kwakten zij en Kopecky wel tegen elkaar aan. De jury oordeelde achteraf dat Kopecky van haar lijn afweek, waardoor zij gedeclasseerd werd.

"Shari heeft meteen een berichtje gestuurd en Lotte heeft geantwoord dat ze er niets aan kon doen. Het is dus gelukkig uitgepraat", is Delbaere opgelucht dat er niets van blijft hangen. Dat bevestigt Kopecky zelf ook bij Sporza. "Alles is uitgepraat en Shari had totaal niets fouts gedaan", verduidelijkt de tweevoudige wereldkampioene.



Lees ook... Kopecky haalt scherp uit naar jury en reageert op zege van Bossuyt›

Kopecky blijft bij haar mening

Kopecky was gisterenavond er al van overtuigd dat haar eigen declassering onterecht was. Daar staat ze een dag later nog altijd achter. "Ik vind het persoonlijk streng. Op het moment waarbij we elkaar aanraken, wijk ik 30 centimeter van mijn lijn af. Ik moet ook aanzetten voor mijn sprint en dan is het logisch dat je wegrijdt van je lead-out."

Noemi suffered a fracture to her right shoulder in the crash that forced her to abandon the Vuelta. The fracture will require surgery. Join us in wishing our champ all the best on her recovery. pic.twitter.com/a1NIMmnIPa — EF Education-Oatly (@EF_Oatly) May 4, 2026

Kopecky krijgt een nieuwe kans op ritwinst in de derde rit met aankomst in A Coruña, een uitdagende rit waarin ook wel wat aanvallen verwacht worden. Geen Naomi Rüegg ondertussen meer in de Vuelta. De Zwitserse ex-leidster moest opgeven in de tweede rit na een valpartij. Haar ploeg EF Education-Oatley laat weten dat Rüegg haar rechterschouder gebroken heeft en ook geopereerd zal moeten worden.

Ook Belgische moet opgeven

Zo is er al aardig wat gebeurd in deze Vuelta. Laten we duimen dat alle rensters veilig de aankomst halen op de derde dag en er vooral op sportief vlak het nodige spektakel te rapen valt. Wie ook niet meer van start is gegaan, is de Belgische Margot Vanpachtenbeke. Zij was in de openingsrit al gevallen.