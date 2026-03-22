Met een ultieme jump: Dylan Groenewegen zegeviert nu ook in GP Monseré

Daags na Milaan-Sanremo stond in ons land de GP Monseré op het programma. Dylan Groenewegen boekte er zijn tweede zege in een week.

Groenewegen was onlangs ook de sterkste in Bredene-Koksijde en was dus een van de favorieten voor de GP Monseré. Daar stond ook Tim Merlier aan de start. Onze landgenoot had daarbij een duidelijk doel.

Het was relatief lang wachten op een echte ontsnapping. Die kwam er op 39 kilometer van de streep. Sente Sentjens en Kamil Malecki vielen aan en reden een halve minuut bijeen.

Groenewegen remonteert nog net Dehairs

Dries De Bondt kleurde mee de finale door op 20 kilometer van de streep aan te vallen en kreeg kopman Pascal Ackermann mee in de kop van de koers. Ze kregen het gezelschap van Simon Dehairs en Stan Van Tricht.

Het peloton leek zich te mispakken en de kopgroep begon er steeds meer in te geloven. Tot het voorin stilviel. Dehairs leek nog op weg naar de zege, maar werd van achteren uit nog net geremonteerd door Dylan Groenewegen.

Met een ultieme jump bezorgde de Nederlander Unibet Rose Rockets hun tweede zege in een week. Dehairs werd tweede. Kamil Malecki derde.



