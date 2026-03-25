📷 Stevige schaafwonden bij Evenepoel: Vingegaard doet zijn verhaal en geeft reden voor stroeve samenwerking

Een duo-aanval met Jonas Vingegaard eindigde voor Remco Evenepoel met een stevige valpartij in de slotkilometer in de derde etappe van de Ronde van Catalonië. Vingegaard deed achteraf zijn verhaal van de feiten.

Vingegaard over duo-aanval met Evenepoel

Op 30 kilometer van de streep versnelde Remco Evenepoel uit het peloton in de derde etappe van de Ronde van Catalonië. Jonas Vingegaard kon als enige volgen, maar de Deen wilde niet echt samenwerken met Evenepoel.

"Hij was heel sterk op het vlakke en ik ben blij dat ik mee kon en dat we konden samenwerken. Dat hij soms wat boos leek op mij? Dat is wielrennen. Iedereen heeft zijn eigen tactiek", zei Vingegaard bij Eurosport.

Vingegaard over valpartij van Evenepoel

Met een kleine voorsprong op het peloton gingen Vingegaard en Evenepoel de slotkilometer in, tot Evenepoel ten val kwam. "Eerlijk gezegd weet ik niet wat er juist gebeurd is. Opeens vloog Remco over zijn stuur", zei Vingegaard.

"Ik hoop dat hij oké is. Het zag er gek uit. Hopelijk is hij oké en kan hij verder rijden morgen." Vooral de linkerelleboog van Evenepoel bloedde hevig, ook op zijn rug waren er schaafwonden te zien.

Vingegaard had nog een voorsprong, maar kneep na de valpartij van Evenepoel in de remmen. "Daar wilde ik geen voordeel uit halen. Op dat moment besliste ik om te wachten op het peloton."



