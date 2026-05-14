Outsider of titelkandidaat? Waanzinnige voorjaar van Belg moet climax krijgen op WK

Alec Segaert bevestigde dit voorjaar definitief zijn grote potentieel. Na zijn overstap naar Bahrain-Victorious reed de 23-jarige Belg zich geregeld in de kijker in de grootste koersen. Met sterke prestaties in de klassiekers en een eerste Giro lijkt hij klaar voor een nieuw hoofdstuk.

Nieuwe ploeg zorgt voor nieuwe stap

De overstap naar Bahrain-Victorious heeft Alec Segaert duidelijk een extra impuls gegeven. De jonge Belg wilde zich na zijn transfer meteen bewijzen en slaagde daar ook in. Al vroeg in het voorjaar liet hij zich opmerken in verschillende belangrijke wedstrijden. In Nokere Koerse leek Segaert lange tijd op weg naar een indrukwekkende solozege, maar in de slotfase werd hij alsnog gegrepen. Een dag later volgde echter meteen revanche met winst in de GP Denain.

Daar bleef het niet bij. In In Flanders Fields reed Segaert in de finale naar toppers als Wout van Aert en Mathieu van der Poel toe, een prestatie die zijn groei nogmaals onderstreepte. Ook in de monumenten toonde hij zich. Zowel in de Ronde van Vlaanderen als in Parijs-Roubaix behaalde hij knappe plaatsen. Daarmee bewees hij dat hij niet langer alleen een talentvolle tijdrijder is, maar ook in de zware klassiekers zijn mannetje kan staan.

Broer Loïc zag grote progressie

Vanop de achtergrond volgt broer en trainer Loïc Segaert de ontwikkeling van Alec nauwgezet. Volgens hem is het sterke voorjaar geen toeval. “Wanneer je naar een nieuwe ploeg trekt, wil je meteen tonen dat je een gevestigde waarde kunt worden”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen. “Ik denk dat Alec daarin geslaagd is. Op de Omloop na, waar hij viel, heeft hij zich in bijna elke koers kunnen tonen.”

Vooral zijn prestatie in de Ronde van Vlaanderen verraste binnen het kamp-Segaert. “Dat hij daar top vijftien zou rijden, hadden we eerlijk gezegd niet verwacht”, legt Loïc uit. “Die koers bevat veel beklimmingen en Alec behoort toch tot de zwaardere renners in het peloton.”

Volgens zijn broer maakte Alec niet alleen fysiek vooruitgang, maar leerde hij ook slimmer koersen. Waar hij vroeger vaak voluit ging op hellingen, rijdt hij nu gecontroleerder. Daardoor houdt hij meer energie over voor de finale, waar wedstrijden vaak beslist worden.





Winterwerk wierp vruchten af

De basis voor het sterke voorjaar werd al tijdens de wintermaanden gelegd. Alec Segaert werkte toen bijzonder gedisciplineerd aan verschillende details. Volgens Loïc stond hij vanaf december al op zijn voorjaarsgewicht, ongeveer twee kilogram lichter dan het jaar voordien. Daarnaast werd meer aandacht besteed aan herstel, slaap en recuperatie.

“De fysieke stap was misschien niet gigantisch”, zegt Loïc. “Maar dankzij zijn ervaring bereikte hij de finale veel frisser.” Dat verschil bleek cruciaal in de grote klassiekers, waar Segaert plots langer standhield tussen de absolute wereldtop.

WK tijdrijden als ultieme climax?

Momenteel rijdt Segaert zijn eerste Giro d’Italia, nadat hij vorig jaar al ervaring opdeed in de Vuelta. De keuze voor de Giro werd gemaakt omdat de ploeg kansen zag in enkele ritten en tijdritten. Vooral in de chronoritten wil Segaert zich meten met de allerbeste specialisten ter wereld.

Later dit seizoen volgen nog het Belgisch kampioenschap en vooral het WK tijdrijden, dat stilaan een groot doel lijkt te worden. Tegen toppers als Filippo Ganna en Remco Evenpoel wordt dat een enorme uitdaging, maar Segaert heeft dit voorjaar bewezen dat hij klaar is voor een volgende stap. Wat enkele maanden geleden nog als een verrassend scenario klonk, lijkt nu plots realistisch: Alec Segaert als Belgische medaillekandidaat op het wereldkampioenschap tijdrijden.