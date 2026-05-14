Outsider of titelkandidaat? Waanzinnige voorjaar van Belg moet climax krijgen op WK

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
| Reageer
Outsider of titelkandidaat? Waanzinnige voorjaar van Belg moet climax krijgen op WK

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Alec Segaert bevestigde dit voorjaar definitief zijn grote potentieel. Na zijn overstap naar Bahrain-Victorious reed de 23-jarige Belg zich geregeld in de kijker in de grootste koersen. Met sterke prestaties in de klassiekers en een eerste Giro lijkt hij klaar voor een nieuw hoofdstuk.

Nieuwe ploeg zorgt voor nieuwe stap

De overstap naar Bahrain-Victorious heeft Alec Segaert duidelijk een extra impuls gegeven. De jonge Belg wilde zich na zijn transfer meteen bewijzen en slaagde daar ook in. Al vroeg in het voorjaar liet hij zich opmerken in verschillende belangrijke wedstrijden. In Nokere Koerse leek Segaert lange tijd op weg naar een indrukwekkende solozege, maar in de slotfase werd hij alsnog gegrepen. Een dag later volgde echter meteen revanche met winst in de GP Denain.

Daar bleef het niet bij. In In Flanders Fields reed Segaert in de finale naar toppers als Wout van Aert en Mathieu van der Poel toe, een prestatie die zijn groei nogmaals onderstreepte. Ook in de monumenten toonde hij zich. Zowel in de Ronde van Vlaanderen als in Parijs-Roubaix behaalde hij knappe plaatsen. Daarmee bewees hij dat hij niet langer alleen een talentvolle tijdrijder is, maar ook in de zware klassiekers zijn mannetje kan staan.

Broer Loïc zag grote progressie

Vanop de achtergrond volgt broer en trainer Loïc Segaert de ontwikkeling van Alec nauwgezet. Volgens hem is het sterke voorjaar geen toeval. “Wanneer je naar een nieuwe ploeg trekt, wil je meteen tonen dat je een gevestigde waarde kunt worden”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen. “Ik denk dat Alec daarin geslaagd is. Op de Omloop na, waar hij viel, heeft hij zich in bijna elke koers kunnen tonen.”

Vooral zijn prestatie in de Ronde van Vlaanderen verraste binnen het kamp-Segaert. “Dat hij daar top vijftien zou rijden, hadden we eerlijk gezegd niet verwacht”, legt Loïc uit. “Die koers bevat veel beklimmingen en Alec behoort toch tot de zwaardere renners in het peloton.”

Volgens zijn broer maakte Alec niet alleen fysiek vooruitgang, maar leerde hij ook slimmer koersen. Waar hij vroeger vaak voluit ging op hellingen, rijdt hij nu gecontroleerder. Daardoor houdt hij meer energie over voor de finale, waar wedstrijden vaak beslist worden.

Winterwerk wierp vruchten af

De basis voor het sterke voorjaar werd al tijdens de wintermaanden gelegd. Alec Segaert werkte toen bijzonder gedisciplineerd aan verschillende details. Volgens Loïc stond hij vanaf december al op zijn voorjaarsgewicht, ongeveer twee kilogram lichter dan het jaar voordien. Daarnaast werd meer aandacht besteed aan herstel, slaap en recuperatie.

“De fysieke stap was misschien niet gigantisch”, zegt Loïc. “Maar dankzij zijn ervaring bereikte hij de finale veel frisser.” Dat verschil bleek cruciaal in de grote klassiekers, waar Segaert plots langer standhield tussen de absolute wereldtop.

WK tijdrijden als ultieme climax?

Momenteel rijdt Segaert zijn eerste Giro d’Italia, nadat hij vorig jaar al ervaring opdeed in de Vuelta. De keuze voor de Giro werd gemaakt omdat de ploeg kansen zag in enkele ritten en tijdritten. Vooral in de chronoritten wil Segaert zich meten met de allerbeste specialisten ter wereld.

Later dit seizoen volgen nog het Belgisch kampioenschap en vooral het WK tijdrijden, dat stilaan een groot doel lijkt te worden. Tegen toppers als Filippo Ganna en Remco Evenpoel wordt dat een enorme uitdaging, maar Segaert heeft dit voorjaar bewezen dat hij klaar is voor een volgende stap. Wat enkele maanden geleden nog als een verrassend scenario klonk, lijkt nu plots realistisch: Alec Segaert als Belgische medaillekandidaat op het wereldkampioenschap tijdrijden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Wereldkampioenschap
Giro d'Italia
WK Weg
Loic Segaert

Meer nieuws

🎥 Nieuwe leider in de Giro d'Italia heeft opvallende weddenschap lopen

🎥 Nieuwe leider in de Giro d'Italia heeft opvallende weddenschap lopen

10:57
Mooi eerbetoon voor Ludo Dierckxsens: "Brede glimlach op onze lippen toveren" Naast de fiets

Mooi eerbetoon voor Ludo Dierckxsens: "Brede glimlach op onze lippen toveren"

13:00
Grote vraagtekens bij vele valpartijen bij UAE: is er een probleem?

Grote vraagtekens bij vele valpartijen bij UAE: is er een probleem?

12:00
Na alle heisa over motoren die koers vervalsen: Flanders Classics heeft de oplossing

Na alle heisa over motoren die koers vervalsen: Flanders Classics heeft de oplossing

08:00
Jurgen Foré heeft bijzondere missie richting volgend seizoen bij Soudal Quick-Step

Jurgen Foré heeft bijzondere missie richting volgend seizoen bij Soudal Quick-Step

07:30
Oud-renner een jaar na pensioen lyrisch over Campenaerts en zijn cruciale rol bij Visma-Lease a Bike

Oud-renner een jaar na pensioen lyrisch over Campenaerts en zijn cruciale rol bij Visma-Lease a Bike

07:00
🎥 Koers UPDATE: Merlier bedankt twee mensen specifiek na zege, ongeziene en krankzinnige finale in Giro!

🎥 Koers UPDATE: Merlier bedankt twee mensen specifiek na zege, ongeziene en krankzinnige finale in Giro!

18:36
Van Vingegaard en Visma-Lease a Bike naar Red Bull en Evenepoel: groot vraagteken over contract Heemskerk Analyse

Van Vingegaard en Visma-Lease a Bike naar Red Bull en Evenepoel: groot vraagteken over contract Heemskerk

20:35
Giro-renners uit groep Campenaerts krijgen er flink van langs: "Ik vind het onnozel van hen"

Giro-renners uit groep Campenaerts krijgen er flink van langs: "Ik vind het onnozel van hen"

19:35
Nederlandse renner koerst al zeven maand niet: onder meer gebroken neus nadat tiener hem KO slaat

Nederlandse renner koerst al zeven maand niet: onder meer gebroken neus nadat tiener hem KO slaat

15:50
🎥 Beelden gaan rond van valpartij Florian Vermeersch in het zog van Wout van Aert

🎥 Beelden gaan rond van valpartij Florian Vermeersch in het zog van Wout van Aert

16:50
Toptransfer! Ex-coach Vingegaard na vertrek bij Visma nu binnengehaald door Red Bull (voor Remco?)

Toptransfer! Ex-coach Vingegaard na vertrek bij Visma nu binnengehaald door Red Bull (voor Remco?)

14:50
🎥 Gilbert steunt verrassende aanpak Evenepoel heel fel: "Anders met kritiek naar Tour de France"

🎥 Gilbert steunt verrassende aanpak Evenepoel heel fel: "Anders met kritiek naar Tour de France"

13/05
Een enorm hard oordeel: "De Lie kan op zoek naar een mental coach"

Een enorm hard oordeel: "De Lie kan op zoek naar een mental coach"

13/05
🎥 Hij noemt Van Aert zijn idool en doet gezamenlijke viering uit de doeken: "Het was een echt feest"

🎥 Hij noemt Van Aert zijn idool en doet gezamenlijke viering uit de doeken: "Het was een echt feest"

13/05
Actie van Vingegaard stuit op groot onbegrip: "Ik snap er helemaal niets van"

Actie van Vingegaard stuit op groot onbegrip: "Ik snap er helemaal niets van"

13/05
Miserie compleet bij Lotto-Intermarché: na opgave De Lie incasseert wielerploeg nieuwe opdoffer

Miserie compleet bij Lotto-Intermarché: na opgave De Lie incasseert wielerploeg nieuwe opdoffer

13/05
Sven Nys heeft nieuws over zoon Thibau Nys en verkondigt plannen

Sven Nys heeft nieuws over zoon Thibau Nys en verkondigt plannen

13/05
Georges en Jerome, de zoontjes van Wout van Aert, zijn in de prijzen gevallen

Georges en Jerome, de zoontjes van Wout van Aert, zijn in de prijzen gevallen

13/05
Thibau Nys leeft mee met ploegmaat na vreselijk beeld en crash aan 80 per uur: "Bloed liep langs gezicht"

Thibau Nys leeft mee met ploegmaat na vreselijk beeld en crash aan 80 per uur: "Bloed liep langs gezicht"

13/05
In zijn seizoen van de laatste kans: talentvolle Belg maakt na drie maanden rentree

In zijn seizoen van de laatste kans: talentvolle Belg maakt na drie maanden rentree

13/05
LIVE KOERS: UAE toch aan het feest in de Giro, Ciccone nieuwe roze trui

LIVE KOERS: UAE toch aan het feest in de Giro, Ciccone nieuwe roze trui

12/05
Aparte voorbereiding op de Tour: Tim Merlier kent zijn programma

Aparte voorbereiding op de Tour: Tim Merlier kent zijn programma

12/05
Andere weg dan wereldtoppers: ex-wereldkampioen maakt duidelijke keuze

Andere weg dan wereldtoppers: ex-wereldkampioen maakt duidelijke keuze

12/05
🎥 Campenaerts onthult blessure van ploegmaat en is duidelijk over zijn vlog: "Dan stop ik ermee"

🎥 Campenaerts onthult blessure van ploegmaat en is duidelijk over zijn vlog: "Dan stop ik ermee"

12/05
Het stopt niet: Lotto-Intermarché dreigt nog een Belg te verliezen in de Giro

Het stopt niet: Lotto-Intermarché dreigt nog een Belg te verliezen in de Giro

12/05
Van Eetvelt sprint naar plek in de top tien, maar ziet probleem opduiken voor roze trui

Van Eetvelt sprint naar plek in de top tien, maar ziet probleem opduiken voor roze trui

12/05
Van kwaad naar erger? Arnaud De Lie heeft geen goed nieuws

Van kwaad naar erger? Arnaud De Lie heeft geen goed nieuws

12/05
Wordt Magnier bedreiging voor Merlier in de Tour? Soudal Quick-Step heeft opvallend plan

Wordt Magnier bedreiging voor Merlier in de Tour? Soudal Quick-Step heeft opvallend plan

12/05
Domper voor Visma-Lease a Bike: Vingegaard verliest ploegmaat

Domper voor Visma-Lease a Bike: Vingegaard verliest ploegmaat

12/05
"Dan komt er vaak geen gesprek": Foré pakt uit met stevige waarschuwing voor managers

"Dan komt er vaak geen gesprek": Foré pakt uit met stevige waarschuwing voor managers

12/05
Moet Vingegaard op zijn hoede zijn? Uitdager Pellizzari ziet groot voordeel in de Giro

Moet Vingegaard op zijn hoede zijn? Uitdager Pellizzari ziet groot voordeel in de Giro

12/05
Dankzij Van Aert? CEO Plugge spreekt stevige taal over zoektocht Visma-Lease a Bike

Dankzij Van Aert? CEO Plugge spreekt stevige taal over zoektocht Visma-Lease a Bike

12/05
Na derde plaats in Parijs-Roubaix: Jasper Stuyven onthult drie doelen die hij nog wil afvinken

Na derde plaats in Parijs-Roubaix: Jasper Stuyven onthult drie doelen die hij nog wil afvinken

12/05
Mooi moment met Campenaerts krijgt ook kritiek: Arnaud De Lie stevig aangepakt

Mooi moment met Campenaerts krijgt ook kritiek: Arnaud De Lie stevig aangepakt

12/05
Peloton doet smeekbede aan topfavoriet Jonas Vingegaard in de Giro

Peloton doet smeekbede aan topfavoriet Jonas Vingegaard in de Giro

12/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Victor Campenaerts Jonas Vingegaard Rasmussen Tim Merlier Arnaud De Lie Bobbie Traksel Tim Heemskerk Jasper Stuyven Van Eetvelt Lennert Milan Menten Patrick Evenepoel Thibau Nys Jip Van Den Bos Sven Nys Wilfried Peeters Thibau Nys Philippe Gilbert Arvid De Kleijn Mathieu Van Der Poel

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved