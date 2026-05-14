Nieuwe leider in de Giro d'Italia heeft opvallende weddenschap lopen
De vijfde rit in de Giro d'Italia draaide uit op complete chaos. Regen, gladde wegen en valpartijen zorgden voor een spectaculaire etappe, waarin Afonso Eulalio naast ritwinst greep, maar wel de roze leiderstrui veroverde.
Het weer zal, zelfs zonder valpartijen, nog slachtoffers maken in Giro
Het was woensdag apocalyptisch in de Giro d’Italia. De weersomstandigheden zaten fel tegen, waardoor de vijfde etappe voor een stevige golf aan valpartijen zorgde. En zelfs voor zij die niet tegen de vlakte gingen was het een zware dag.
“Renners kwamen over de finish helemaal verkleumd en waren aan het beven. Zo erg heb ik het eigenlijk nog maar zelden gezien, zelf ben ik tijdens mijn loopbaan niet vaak zo over de finish gekomen”, vertelde analist Tom Dumoulin aan Eurosport.
De weersomstandigheden waren de hoofdverantwoordelijke voor de vele valpartijen voorin. “Je handen verkleumen, waardoor je minder controle hebt over je snelheid en stuurvaardigheden. Dat speelt natuurlijk mee bij valpartijen. Maar de wegen waren ook gewoon ontzettend glad. Het was ellendig, koud en nat.”
Dat zullen de renners niet in één dag kwijt geraken. Ze moeten op donderdag eigenlijk herstellen van de valpartijen van de dag ervoor, maar het zal opnieuw slecht weer zijn. “Dat gaat wat met de renners doen de komende dagen. Dat kan op de benen gaan slaan op de Blockhaus”, besluit hij.
Apocalyptische omstandigheden in de Giro
De Giro d’Italia beleefde woensdag een van de meest chaotische ritten van deze editie. Door hevige regenval veranderden de wegen in verraderlijke glijbanen en kregen heel wat renners af te rekenen met valpartijen. Vooral in de finale ging het voortdurend fout. Renners schoven weg in bochten en moesten alles uit de kast halen om overeind te blijven.
Ook in de kopgroep sloeg de pech toe. Igor Arrieta leek lange tijd op weg naar een knappe ritzege, maar ging onderuit in de slotfase. Daardoor kreeg Afonso Eulalio plots uitzicht op de overwinning. Alleen liep het ook voor de Portugees nog mis, want even later schoof hij zelf tegen het asfalt. Uiteindelijk kon Arrieta alsnog terugkeren en de rit winnen, terwijl Eulalio genoegen moest nemen met de tweede plaats.
Roze trui als troostprijs
Toch had Eulalio achteraf alle reden om te glimlachen. Dankzij zijn sterke prestatie veroverde de renner van Bahrain Victorious de roze leiderstrui. “Ik kan het niet geloven”, reageerde hij zichtbaar geëmotioneerd na afloop bij Indeleiderstrui. “Het is ongelooflijk dat ik nu de leider ben in de Giro.”
Voor Bahrain Victorious kwam die opsteker op het perfecte moment. De ploeg verloor eerder al kopman Santiago Buitrago, die na een zware valpartij in de tweede rit met een hersenschudding moest opgeven. Eulalio zorgt er zo voor dat de ploeg opnieuw kan dromen van een succesvol klassement.
Opvallende weddenschap met Caruso
Na afloop zorgde Eulalio ook voor een opvallend nieuwtje. De Portugees vertelde dat hij een weddenschap heeft lopen met ploegmaat Damiano Caruso. “Als ik twee ritten win, gaat hij nog een jaar door”, lachte hij.
Caruso is ondertussen 38 jaar, maar blijft een belangrijke pion binnen Bahrain Victorious. Door het mislopen van de ritzege blijft de weddenschap voorlopig nog openstaan, al maakte Eulalio meteen duidelijk dat hij nog kansen ziet in deze Giro.
Ervaren rot in het peloton
Caruso behoort al jaren tot de vaste waarden in het peloton. De Italiaan reed sinds 2015 voor BMC Racing Team en sinds 2019 voor Bahrain. Vooral in grote rondes bouwde hij een stevige reputatie op als betrouwbare klimmer en knecht, maar ook als renner die zelf sterke klassementen kan rijden. Zijn ervaring maakt hem vandaag nog altijd bijzonder waardevol binnen de ploeg.
¡Caída de Eulálio cuando acariciaba la etapa y la Maglia Rosa!— Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 13, 2026
Igor Arrieta se echa encima del portugués y vuelve a tener todas las opciones.#Giroditalia pic.twitter.com/A1G3msQ00X
