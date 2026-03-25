Binnenkort 35 jaar: Yves Lampaert onhult wanneer hij wil stoppen met koersen

Yves Lampaert viert binnenkort zijn 35ste verjaardag. Hij denkt echter nog niet meteen aan om afscheid nemen van zijn carrière als actieve renner.

Sinds 2024 staat Yves Lampaert al in de top vijf van oudste renners bij Soudal Quick-Step, sinds dit seizoen is hij na Mikel Landa (36) de tweede oudste renner van The Wolfpack. Op 10 april wordt Lampaert 35 jaar.

Lampaert wil doorgaan tot eind 2029

Bij Soudal Quick-Step, waar hij al sinds 2015 rijdt en aan zijn twaalfde seizoen bezig is, heeft Lampaert nog een contract tot eind volgend jaar. Als het van Lampaert zelf afhangt, dan zal hij eind 2027 echter zijn fiets nog niet aan de haak hangen.

"Zelf hoop ik het te kunnen uitzingen tot mijn 38ste", zegt Lampaert bij HLN. Hij vindt dat een mooie leeftijd om te kunnen afronden. "Het zou me heel trots en blij maken. Nog drie jaar, met andere woorden. 2029 is het afscheidsjaar dat ik in gedachten heb."

Verlaat Lampaert nog Soudal Quick-Step?

Lampaert zal dan wel nog een nieuw contract moeten kunnen tekenen. Patrick Lefevere gaf renners ouder dan 36 jaar maximaal een contract van één jaar, het is niet duidelijk hoe zijn opvolger Jurgen Foré daar over denkt.

Lees ook... Doet Van der Poel het veel beter? Lampaert stelt zich vragen bij Pogacar›

Al zou Lampaert er geen probleem mee hebben om slechts telkens voor één seizoen te kunnen bijtekenen. "Of hoop ik me, in het slechtste geval, nog even verdienstelijk te maken bij een ander team."