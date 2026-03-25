Blessure bij Van der Poel? Naesen weet meer, Van Avermaet vreest toch onaangename gevolgen

Blessure bij Van der Poel? Naesen weet meer, Van Avermaet vreest toch onaangename gevolgen
Mathieu van der Poel kwam in Milaan-Sanremo ten val en vooral zijn linkerhand was geraakt. Al lijkt de kopman van Alpecin-Premier Tech daar weinig aan over te houden.

De hand en vinger van Mathieu van der Poel baarden zorgen na Milaan-Sanremo. Van der Poel klaagde over pijn aan zijn hand en er was ook wel wat bloed te zien. Maar veel schade lijkt Van der Poel niet te hebben opgelopen. 

Kapotte nagel bij Van der Poel?

Oliver Naesen zag Van der Poel een dag na Milaan-Sanremo al op de luchthaven. "Ik denk niet dat het veel was. Er hing gewoon een normaal plakkertje op", zei Naesen bij HLN Wielerpodcast. 

Toch kan ook een kapotte nagel voor ongemak zorgen, stelt Greg Van Avermaet. "Die nagel was gesplitst en iedereen die zijn nagel ooit eens is verloren weet hoeveel pijn dat kan doen. Dat bewonder ik wel aan die wielrenners."

Topfavoriet voor de E3 Saxo Classic?

Van der Poel lijkt er ook weinig last van te hebben. De Nederlander ging dinsdagochtend het parcours van de E3 Saxo Classic verkennen met zijn ploegmaats en aan zijn hand was weinig of niets te zien. 

Zonder onder meer Van Aert en Pogacar aan de start is Van der Poel vrijdag topfavoriet in de E3 Saxo Classic. De Nederlander kan een derde keer op rij winnen, Tom Boonen is nog altijd recordhouder met vijf zeges. 

Doet Van der Poel het veel beter? Lampaert stelt zich vragen bij Pogacar

Doet Van der Poel het veel beter? Lampaert stelt zich vragen bij Pogacar

14:00
Nog meer besparingen op wielrennen bij de VRT: Michel Wuyts weet meer

Nog meer besparingen op wielrennen bij de VRT: Michel Wuyts weet meer

15:00
"Het vreet aan hem": Bakelants ziet vloek voor Van Aert door Van der Poel

"Het vreet aan hem": Bakelants ziet vloek voor Van Aert door Van der Poel

12:30
"Mis ik echt wel": Tom Boonen spreekt grote wens uit voor het klassieke voorjaar

"Mis ik echt wel": Tom Boonen spreekt grote wens uit voor het klassieke voorjaar

13:30
Binnenkort 35 jaar: Yves Lampaert onhult wanneer hij wil stoppen met koersen

Binnenkort 35 jaar: Yves Lampaert onhult wanneer hij wil stoppen met koersen

12:00
OFFICIEEL: Van Aert heeft knoop doorgehakt over deelname aan E3 Saxo Classic

OFFICIEEL: Van Aert heeft knoop doorgehakt over deelname aan E3 Saxo Classic

11:00
Tom Boonen lovend over ondergewaardeerde Belg: "Zo'n renner is er niet elke generatie"

Tom Boonen lovend over ondergewaardeerde Belg: "Zo'n renner is er niet elke generatie"

10:00
"Gigantisch verschil": Toon Aerts stelt iets vast nu hij bij Lotto-Intermarché rijdt

"Gigantisch verschil": Toon Aerts stelt iets vast nu hij bij Lotto-Intermarché rijdt

09:00
AG Insurance-Soudal komt met update over Justine Ghekiere na valpartij en opgave in Milaan-Sanremo

AG Insurance-Soudal komt met update over Justine Ghekiere na valpartij en opgave in Milaan-Sanremo

08:30
"Ik wist niet wat ik zag": Naesen onthult details over straffe stoot van Pogacar

"Ik wist niet wat ik zag": Naesen onthult details over straffe stoot van Pogacar

08:00
Ongeruste Boonen geeft Van der Poel het advies om een drastisch besluit te nemen

Ongeruste Boonen geeft Van der Poel het advies om een drastisch besluit te nemen

21:30
Domper voor Soudal Quick-Step: Louis Vervaeke kondigt lange afwezigheid aan

Domper voor Soudal Quick-Step: Louis Vervaeke kondigt lange afwezigheid aan

07:30
Lefevere en ex-renner bezorgd over mentale strijd bij Van Aert: "Hij heeft geluk dat Evenepoel terug is"

Lefevere en ex-renner bezorgd over mentale strijd bij Van Aert: "Hij heeft geluk dat Evenepoel terug is"

07:00
"Absurd, ongezien": David van der Poel deelt gesprek met Mathieu en is kritisch én vol lof voor UAE

"Absurd, ongezien": David van der Poel deelt gesprek met Mathieu en is kritisch én vol lof voor UAE

18:00
Niels Albert van zijn sokken geblazen na het onvoorstelbare nieuws over Tadej Pogacar

Niels Albert van zijn sokken geblazen na het onvoorstelbare nieuws over Tadej Pogacar

20:30
🎥 Lefevere verklaart dat Van Aert terug op zijn beste niveau is, maar hij krijgt felle weerstand

🎥 Lefevere verklaart dat Van Aert terug op zijn beste niveau is, maar hij krijgt felle weerstand

20:00
Evenepoel is de verjaardag van een voor hem belangrijk persoon niet vergeten

Evenepoel is de verjaardag van een voor hem belangrijk persoon niet vergeten

19:00
Een scherpe uithaal en een conclusie op basis van cijfers: "Pogacar alleen bezig met Van der Poel te slopen"

Een scherpe uithaal en een conclusie op basis van cijfers: "Pogacar alleen bezig met Van der Poel te slopen"

16:30
"Onbegrijpelijk": Van Avermaet treedt Bakelants bij over keuze Van Aert en viseert Visma-Lease a Bike

"Onbegrijpelijk": Van Avermaet treedt Bakelants bij over keuze Van Aert en viseert Visma-Lease a Bike

18:30
Belgische renner maakt het mooie weer in Ronde van Catalonië, maar ploegmaat Toon Aerts zorgt voor ereplaats

Belgische renner maakt het mooie weer in Ronde van Catalonië, maar ploegmaat Toon Aerts zorgt voor ereplaats

17:07
🎥 Van Gils laat van zich horen na harde crash en zware breuken aan zijn bekken en schouder

🎥 Van Gils laat van zich horen na harde crash en zware breuken aan zijn bekken en schouder

16:00
Tadej Pogacar heeft Mathieu van der Poel gekraakt met 'geheim wapen'

Tadej Pogacar heeft Mathieu van der Poel gekraakt met 'geheim wapen'

24/03
Van der Poel betaalt een prijs na teleurstelling: Van Aert hijgt weer in de nek

Van der Poel betaalt een prijs na teleurstelling: Van Aert hijgt weer in de nek

24/03
Boonen keert terug naar Soudal Quick-Step en deelt steek uit: "Pogacar en Van der Poel amuseren zich wél"

Boonen keert terug naar Soudal Quick-Step en deelt steek uit: "Pogacar en Van der Poel amuseren zich wél"

24/03
Eddy Merckx is zwaar onder de indruk: "Zoals Van der Poel vorig jaar"

Eddy Merckx is zwaar onder de indruk: "Zoals Van der Poel vorig jaar"

24/03
Opvallend: Evenepoel houdt luchtig onderonsje met de man die hem vloerde en wilde toch nog iets checken

Opvallend: Evenepoel houdt luchtig onderonsje met de man die hem vloerde en wilde toch nog iets checken

24/03
Landa laat zich horen over praktische moeilijkheden Evenepoel en nieuwe koersstijl Soudal Quick-Step

Landa laat zich horen over praktische moeilijkheden Evenepoel en nieuwe koersstijl Soudal Quick-Step

24/03
Verrassende offday Evenepoel is net reden om te lachen voor jong Visma-talent

Verrassende offday Evenepoel is net reden om te lachen voor jong Visma-talent

24/03
Evenepoel strijdt voor zege en Vingegaard is nergens te zien: Visma-Lease a Bike komt met verklaring

Evenepoel strijdt voor zege en Vingegaard is nergens te zien: Visma-Lease a Bike komt met verklaring

24/03
Jonas Rickaert van Alpecin-Premier Tech bijt op de tanden en trotseert breuk aan het staartbeen

Jonas Rickaert van Alpecin-Premier Tech bijt op de tanden en trotseert breuk aan het staartbeen

24/03
UPDATE: Dan toch geen onverwachte uitdager voor Van der Poel in de E3 Saxo Classic

UPDATE: Dan toch geen onverwachte uitdager voor Van der Poel in de E3 Saxo Classic

24/03
Oliver Naesen compleet verbaasd door onwaarschijnlijke inhaalrace Wout van Aert: "Echt wel hallucinant"

Oliver Naesen compleet verbaasd door onwaarschijnlijke inhaalrace Wout van Aert: "Echt wel hallucinant"

24/03
Hem toch even triggeren over die klassieker? Evenepoel ontwijkt vraag en laat zich niet verleiden

Hem toch even triggeren over die klassieker? Evenepoel ontwijkt vraag en laat zich niet verleiden

24/03
"Kan kansen voor de Ronde hypothekeren": Van Aert krijgt waarschuwing over klassieker

"Kan kansen voor de Ronde hypothekeren": Van Aert krijgt waarschuwing over klassieker

24/03
Voedingsexpert van Evenepoel doorprikt mythe over eiwitten: "Start hiermee na een training" Naast de fiets

Voedingsexpert van Evenepoel doorprikt mythe over eiwitten: "Start hiermee na een training"

23/03
"Au, shit": vrouw Sarah onthult hoe enkel Van Aert toch nog parten speelt

"Au, shit": vrouw Sarah onthult hoe enkel Van Aert toch nog parten speelt

23/03

