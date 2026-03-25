Blessure bij Van der Poel? Naesen weet meer, Van Avermaet vreest toch onaangename gevolgen

Mathieu van der Poel kwam in Milaan-Sanremo ten val en vooral zijn linkerhand was geraakt. Al lijkt de kopman van Alpecin-Premier Tech daar weinig aan over te houden.

De hand en vinger van Mathieu van der Poel baarden zorgen na Milaan-Sanremo. Van der Poel klaagde over pijn aan zijn hand en er was ook wel wat bloed te zien. Maar veel schade lijkt Van der Poel niet te hebben opgelopen.

Kapotte nagel bij Van der Poel?

Oliver Naesen zag Van der Poel een dag na Milaan-Sanremo al op de luchthaven. "Ik denk niet dat het veel was. Er hing gewoon een normaal plakkertje op", zei Naesen bij HLN Wielerpodcast.

Toch kan ook een kapotte nagel voor ongemak zorgen, stelt Greg Van Avermaet. "Die nagel was gesplitst en iedereen die zijn nagel ooit eens is verloren weet hoeveel pijn dat kan doen. Dat bewonder ik wel aan die wielrenners."

Topfavoriet voor de E3 Saxo Classic?

Van der Poel lijkt er ook weinig last van te hebben. De Nederlander ging dinsdagochtend het parcours van de E3 Saxo Classic verkennen met zijn ploegmaats en aan zijn hand was weinig of niets te zien.

Lees ook... Doet Van der Poel het veel beter? Lampaert stelt zich vragen bij Pogacar›

Zonder onder meer Van Aert en Pogacar aan de start is Van der Poel vrijdag topfavoriet in de E3 Saxo Classic. De Nederlander kan een derde keer op rij winnen, Tom Boonen is nog altijd recordhouder met vijf zeges.