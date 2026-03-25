Doet Van der Poel het veel beter? Lampaert stelt zich vragen bij Pogacar

Tadej Pogacar pakt vaak uit met bijzonder lange solo's. Yves Lampaert begrijpt niet goed waarom en vindt dat Van der Poel het dan ook slimmer aanpakt.

In de Strade Bianche pakte Tadej Pogacar net als in 2024 uit met een solo van zo'n 80 kilometer. Vorig jaar won hij het WK na een aanval op 100 kilometer van de streep en een solo van 66 kilometer, op het EK werkte hij een solo van 75 kilometer af.

Waarom pakt Pogacar uit met lange solo's?

Pogacar dus durft van ver alleen te vertrekken en daar stelt Yves Lampaert zich toch vragen bij. "Ik heb me al dikwijls afgevraagd wat het tactisch nut is van zo’n verschrikkelijk lange solo’s", zegt Lampaert bij HLN.

Want Pogacar is duidelijk veel beter en koerst met zoveel overschot dat hij volgens Lampaert ook langer zou kunnen wachten om aan te vallen. Zo zou hij nog kunnen profiteren van zijn ploegmaats of concurrenten.

Lampaert ziet verschil tussen Pogacar en Van der Poel

De aanpak van Pogacar vergt dan ook tonnen energie. Is zijn voorlaatste uur beter dan zijn laatste? Of wil Pogacar gevaar ontlopen? Lampaert heeft er ook het raden naar wat de drijfveer voor de lange solo's is van Pogacar.

Lees ook... Blessure bij Van der Poel? Naesen weet meer, Van Avermaet vreest toch onaangename gevolgen›

Lampaert ziet ook een duidelijk verschil met Van der Poel, die ook vaak uitpakt met solo's. "Van der Poel koerst misschien iets berekender, beredeneerder", besluit Lampaert nog.