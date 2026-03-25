Evenepoel onthult oorzaak van vreemde val én deelt sneertje uit aan Vingegaard

Remco Evenepoel kwam in de slotkilometer van de derde etappe van de Ronde van Catalonië nog zwaar ten val. Hij onthulde zelf oorzaak was en deelde ook nog een prikje uit aan Vingegaard.

Een sterke duo-aanval met Jonas Vingegaard van 30 kilometer eindigde voor Remco Evenepoel met een stevige valpartij. De olympische kampioen moest na de derde etappe van de Ronde van Catalonië zijn wonden likken.

Hoe gebeurde de valpartij van Evenepoel?

De valpartij was niet goed in beeld, Vingegaard zag Evenepoel plots over zijn stuur vliegen, maar wist ook niet goed wat er was gebeurd. Evenepoel kwam uiteindelijk zelf met een verklaring over de valpartij.

"Ik wilde naar mijn beugels gaan en net op dat moment lag er een put die ik niet gezien had en die niet aangegeven was. Toen ben ik de controle over mijn stuur verloren", legde Evenepoel uit bij HLN.

Evenepoel heeft wonden over zijn hele lichaam, zijn elleboog, rug, heupen liggen open. De gevolgen voor de rest van de week inschatten is moeilijk, donderdag staat er wel een zware bergrit met een aankomst bergop op het programma.

Evenepoel deelt prikje uit aan Vingegaard

Ook over Vingegaard, die niet goed meewerkte en vaak in zijn wiel bleef, had Evenepoel nog iets te zeggen. "Wat anderen hun tactiek is, is hun probleem. Daar trek ik me niet veel van aan. Het was in elk geval duidelijk wie reed om te winnen en wie niet."