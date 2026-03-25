Foute aanpak tegen Pogacar en Van der Poel? Belgische ploegmaat antwoordt op kritiek op Pedersen

Lidl-Trek kan opnieuw rekenen op Mads Pedersen in de klassiekers. Een monument winnen is nog altijd het doel, ook met Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar aan de start.

In Milaan-Sanremo maakte Mads Pedersen een geslaagde rentree nadat hij begin februari zijn pols en sleutelbeen brak. De Deen viel als vierde net naast het podium, maar lijkt net op tijd klaar voor de kasseiklassiekers.

Pedersen wil eerste monument winnen

Vorig jaar won de Deen Gent-Wevelgem na een solo van meer dan 50 kilometer, in de Ronde van Vlaanderen werd hij tweede en in Parijs-Roubaix derde. Vooral in de monumenten wil de ex-wereldkampioen eens scoren.

"Ons doel is nog steeds om met hem een Monument te winnen", zegt ploegmaat Edward Theuns bij HLN over de Deen. Pedersen zal dan wel voorbij Pogacar en Van der Poel moeten, die samen 14 van de laatste 16 monumenten wonnen.

Moet Pedersen nog meewerken met Van der Poel en Pogacar?

"Het is niet onmogelijk", stelt Theuns. Moet Pedersen zijn manier van koersen dan niet aanpassen? De Deen kiest er vaak voor om samen te werken met Pogacar en Van der Poel, wat hem in de finale dan zuur opbreekt.



"Dat is nu eenmaal wie hij is. Kijk, als je tegen die twee rijdt, moet alles een beetje meezitten om te kunnen winnen." Vorig jaar was Pedersen mee met Pogacar en Van der Poel in Parijs-Roubaix, maar reed hij lek. Net als bij Van Aert zal alles eens moeten meezitten voor Pedersen.