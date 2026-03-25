Geen Merlier in Ronde van Brugge: Van Lerberghe komt met heldere verklaring

Zondag maakte Tim Merlier zijn rentree in de GP Monseré. In de Ronde van Brugge is Merlier niet van start gegaan, pas in de Scheldeprijs zal hij wellicht opnieuw aan de start staan.

Sinds december had Tim Merlier problemen met zijn knieën. De sprinter van Soudal Quick-Step kon daardoor lange tijd niet trainen, maar afgelopen zondag kon hij in de GP Monseré wel zijn rentree maken.

Te grote conditionele achterstand bij Merlier

Merlier probeerde zich te mengen in de sprint, maar voelde meteen dat hij niets in de benen had. Bij zijn rentree moest Merlier zo tevreden zijn met een 19de plaats, niet meteen een plaats in de uitslag waar je hem verwacht.

In de Ronde van Brugge werd Merlier aan de start verwacht, maar Soudal Quick-Step stelde hem niet op. "Op zich gaat het goed met hem, maar je kan niet verwachten dat hij een koers als deze zou kunnen meedoen", zegt zijn vaste lead-out Bert Van Lerberghe bij Sporza.

"Hij heeft de laatste weken heel beperkt kunnen trainen en zijn achterstand mag zeker niet onderschat worden. Er is dan ook wijselijk besloten om hem niet op te stellen", gaf Van Lerberghe nog mee.

Merlier aan de start in de Scheldeprijs?



Ook zondag tijdens In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem, een koers van 250 kilometer, zal Merlier niet aan de start komen. De Scheldeprijs op 8 april wordt wellicht zijn eerstvolgende koers.