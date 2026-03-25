"Gigantisch verschil": Toon Aerts stelt iets vast nu hij bij Lotto-Intermarché rijdt

Toon Aerts heeft zich in de Ronde van Catalonië laten zien met een negende plaats in de tweede etappe. De twijfels die er over hem waren, lijken dan ook helemaal verdwenen en dat merkt hij ook in het peloton.

Veel echte sprinters zijn er niet in de Ronde van Catalonië en Toon Aerts sprintte in de tweede etappe dan ook knap naar een negende plaats. In de GP Denain begon Aerts zijn seizoen ook al met een 15de plaats.

Aerts moest vertrouwen winnen in het peloton

Aerts overleefde de fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty, vooral omdat hij vorig seizoen onder meer kopman Arnaud De Lie enkele keren goed kon positioneren. En dat waren ze bij Lotto niet vergeten.

Toch moest Aerts ook het vertrouwen winnen van zijn ploegmaats, want ook zij waren er niet van overtuigd dat hij hen goed kon positioneren. Maar Aerts is wel al prof sinds 2015 en heeft dus wel al wat ervaring.

Meer respect voor Aerts in het peloton

"Het is trouwens ook helemaal anders koersen in een trui van Lotto dan in een trui van een crossploeg", zegt Aerts bij Het Nieuwsblad. Bij de eerste tien geraken in het peloton als je in een kleine ploeg rijdt, is ook niet gemakkelijk.

"Ik heb dat jaren gedaan en daar heb ik veel uit geleerd. Nu krijg ik ineens wel respect in het peloton, puur omdat ik die trui van Lotto aan heb. Dat is een gigantisch verschil." En daar profiteert Aerts dus nu ook van.