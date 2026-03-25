"Het vreet aan hem": Bakelants ziet vloek voor Van Aert door Van der Poel

Wout van Aert en Mathieu van der Poel worden al jaren tegen elkaar afgewogen. Volgens Jan Bakelants heeft vooral Van Aert daar last van.

In Milaan-Sanremo werd Wout van Aert derde, Mathieu van der Poel achtste. Voor het eerst sinds Parijs-Roubaix in 2022 eindigde Van Aert zo nog eens voor Van der Poel in een monument.

Eeuwige rivalen Van der Poel en Van Aert

Tien keer eindigde Van der Poel al voor Van Aert in een monument, Van Aert kon nog maar vier keer de Nederlander achter zich houden. De stand in zeges in monumenten is dan ook 8-1 in het voordeel van Van der Poel.

De vergelijking tussen Van der Poel en Van Aert wordt al jaren gemaakt. Dat begon in het veld en trok zich ook door op de weg. Maar volgens Jan Bakelants, die hem goed kent, heeft vooral Van Aert daar last van.

Van Aert en Van der Poel niet meer vergelijken?

"Het feit dat hij nog altijd in één adem met Van der Poel wordt genoemd, is stilaan een vloek. Hij heeft het me nooit met zoveel woorden gezegd, maar ik denk dat dat aan hem aan vreet", zegt hij bij De Morgen.

Volgens Bakelants is Van Aert geen even goede renner als Van der Poel, maar is het wel de verwachting dat Van Aert strijdt met Van der Poel voor de zege. "Wat impliceert dat hij dat ook met Pogacar doet, ook al denkt iedereen dat dit niet realistisch is."