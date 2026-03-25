"Ik wist niet wat ik zag": Naesen onthult details over straffe stoot van Pogacar

Tadej Pogacar begon na zijn valpartij aan een onwaarschijnlijke inhaalrace. Ook Oliver Naesen schrok zich een bult toen hij Pogacar opnieuw zag passeren.

Op 32 km van de streep gingen zowat alle favorieten tegen de grond in Milaan-Sanremo. Ook wereldkampioen Tadej Pogacar lag erbij, de grote favoriet voor de zege. Oliver Naesen was ooggetuige en zag alles gebeuren.

Naesen dacht Pogacar niet meer te zien in Milaan-Sanremo

Naesen ontsnapte net aan de valpartij, maar zag meteen de kansen stijgen van zijn ploegmaat en sprinter Lund Andresen. "Ik heb het direct gemeld aan de ploegmaats: 'Jongens, Pogi is gevallen dus de Cipressa zal een pak rustiger zijn'", zegt hij bij HLN Wielerpodcast.

Bij Naesen kwam zelfs de gedachte naar boven dat hij Pogacar de komende weken niet meer zou zien. "Maar even later zag ik hem - met een zwarte flank - al passeren op de Cipressa. Ik wist niet wat ik zag, maar wist wel hoe laat het was: de show kon weer beginnen."

Naesen stevig onder de indruk van Pogacar

Pogacar kwam aan de voet van de Cipressa weer aansluiten, stak het hele peloton voorbij en viel ook nog aan. De Sloveen verbeterde ook nog zijn recordtijd van vorig jaar, ook al begon hij een pak later dan de kop van de koers aan de Cipressa.

Lees ook... Niels Albert van zijn sokken geblazen na het onvoorstelbare nieuws over Tadej Pogacar›

"Het is een van de strafste stoten die ik ooit gezien heb. Normaal ben je kansloos als je daar niet bij de eerste twintig opdraait, maar zij (Pogacar en McNulty, nvdr.) kwamen er gewoon nog voorbij gevlogen. Hallucinant."