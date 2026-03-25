"Kan niet zijn": Jurgen Foré doet boekje open over financiën én pleit voor oplossing

Wielerploegen rijden heel wat wedstrijden per jaar, maar komen vaak niet uit de kosten. Jurgen Foré, CEO van Soudal Quick-Step, vindt dan ook dat er iets moet veranderen.

Deelnemen aan koersen verlieslatend

Voor Soudal Quick-Step en zowat alle wielerploegen is deelnemen aan koersen verlieslatend. Voor hun deelname aan de Tour de France krijgen ploegen 51.423 euro startgeld, maar de kosten lopen gemakkelijk op tot 100.000 euro.

De vergoedingen die ploegen krijgen om aan de start te komen in koersen is volgens Jurgen Foré dan ook niet meer van deze tijd. "Het kan niet zijn dat je inkomsten slechts de helft bedragen van wat je uitgeeft om aan wedstrijden deel te nemen", zegt hij bij De Standaard.

De wielerploegen leveren de 'acteurs', maar de inkomsten vloeien naar de organisatoren. De ploegen moeten de verliezen opvangen door bijdragen van hun sponsors, die nog altijd voor 90% van het budget zorgen.

Inkomsten uit mediarechten voor wielerploegen?

Foré pleit dan ook voor een oplossing en wil een structurele inkomstenstroom uit de mediarechten. Op z'n minst om de kloof tussen de kosten en de opbrengsten van deelname aan een koers te kunnen dichten.



"Als ploegen een vast deel van de inkomsten uit mediarechten zouden krijgen – pakweg 15 procent van hun budget – kun je werken zoals een normaal bedrijf. Nu leven we van sponsorcontract tot sponsorcontract."