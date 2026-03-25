"Mis ik echt wel": Tom Boonen spreekt grote wens uit voor het klassieke voorjaar

Milaan-Sanremo was net als vorig jaar spannend tot het einde. Tom Boonen hoopt echter ook nog eens een kasseiklassieker te zien waar tactiek de doorslag geeft.

Veel solo's in het klassieke voorjaar

Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar leggen heel wat klassiekers al lang voor het einde in een definitieve plooi. Van der Poel deed dat al in de Omloop Nieuwsblad, Pogacar werkte nog maar eens een solo van 80 km af in de Strade Bianche. 

De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix werden de voorbije jaren ook altijd gewonnen met een solo. Tom Boonen hoopt dan ook dat er dit jaar eens wat meer spanning zal zijn, onder meer in Parijs-Roubaix. 

Boonen hoopt op tactische Parijs-Roubaix

"Ik hoop echt dat we dit jaar een lastige Parijs-Roubaix krijgen en dat het wat langer bij elkaar blijft", zegt Boonen bij Live Slow Ride Fast. Hij hoopt dan ook op een tactisch steekspel met een groepje renners. 

"Dat mis ik echt wel, tactisch koersen. Dat wordt niet meer gedaan en besprekingen voor de koersen hoeven niet meer, want ze rijden toch iedereen eraf. Maar voor mij zijn de mooiste koersen als het tactisch moet gespeeld worden", stelt Boonen. 

Lees ook... Tom Boonen lovend over ondergewaardeerde Belg: "Zo'n renner is er niet elke generatie"
Boonen verwijst onder meer naar de dominantie van Merckx en Pogacar. "Atletisch is dat heel mooi, maar spannend is het niet. Ik vind ook niet dat het bij de klassiekers past. Als dat één of twee keer in een carrière is van iemand, praat iedereen daar tien jaar over. Als het elke week is, is dat niet spannend."

Nog meer besparingen op wielrennen bij de VRT: Michel Wuyts weet meer

15:00
10:00
14:00
13:00
12:30
12:00
11:00
09:00
08:30
08:00
21:30
07:30
07:00
24/03
20:30
20:00
19:00
18:30
18:00
17:07
16:30
16:00
24/03
24/03
24/03
24/03
24/03
24/03
24/03
24/03
24/03
24/03
24/03
24/03
23/03
23/03

