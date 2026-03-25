Nog meer besparingen op wielrennen bij de VRT: Michel Wuyts weet meer

Commentatoren gaan voor buitenlandse wedstrijden uitzonderlijk nog ter plaatse. Michel Wuyts weet dat de VRT dit jaar nog een extra besparing doorvoert.

Nog weinig commentaar ter plaatse

Tijdens de Vlaamse voorjaarsklassiekers zijn de commentatoren wel nog ter plaatse, maar de Tour de France wordt door Renaat Schotte en José De Cauwer al enkele jaren vanuit een studio op de VRT becommentarieerd.

Die besparingen zijn er niet alleen bij de VRT, maar ook bij VTM. Vorig jaar gaven Michel Wuyts en Jan Bakelants nog commentaar op Milaan-Sanremo vanuit Italië, dit jaar bleven ze ook in België.

"En dat betreuren we. Maar het lijkt een moeilijk omkeerbare tendens", zegt Michel Wuyts bij De Morgen. Ook de VRT zal dit jaar nog extra besparen tijdens de Tour de France, weet Wuyts.

VRT-radio niet meer naar de Tour de France

"Zelfs de mannen van de VRT-radio gaan dit jaar niet meer naar de Tour." Christoph Vandegoor was telkens de vaste commentator op de radio, vorig jaar werd hij afwisselend bijgestaan door Sven Nys, Sep Vanmarcke en Jan Bakelants.



Tijdens de live-uitzending op televisie werd er dan telkens ook live overgeschakeld naar de radiocommentatoren in Frankrijk. Dat zal vanaf dit jaar dus niet meer het geval zijn.