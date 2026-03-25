OFFICIEEL: Van Aert heeft knoop doorgehakt over deelname aan E3 Saxo Classic

Visma-Lease a Bike heeft zijn ploeg bekendgemaakt voor de E3 Saxo Classic. Zoals verwacht komt Wout van Aert niet aan de start.

De kans was klein, maar deze week lag de optie toch plots op tafel om Wout van Aert aan de start te brengen van de E3 Saxo Classic. Visma-Lease a Bike hakte woensdagochtend de knoop door.

En zoals verwacht komt Wout van Aert vrijdag niet in actie. Sinds 2019 reed Van Aert elke editie van de E3 Saxo Classic, maar er komt dus een einde aan die reeks. Van Aert slaat de mini-Ronde van Vlaanderen over.

Visma-Lease a Bike start vrijdag in de E3 Saxo Classic aan de start met Christophe Laporte, Edoardo Affini, Per Strand Hagenes, Axel Zinge, Filippo Fiorelli, Timo Kielich en Owain Doull.

Programma Wout van Aert

Van Aert focust deze week op trainen voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Zondag komt hij wel aan de start in In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem, de nieuwe naam van Gent-Wevelgem.

Dwars door Vlaanderen volgende week woensdag staat ook op programma van Van Aert, maar pas na zondag wordt de knoop daarover definitief doorgehakt. Voor de Ronde van Vlaanderen komt Van Aert dus misschien nog maar één keer in actie.



Lees ook... Lefevere en ex-renner bezorgd over mentale strijd bij Van Aert: "Hij heeft geluk dat Evenepoel terug is"›