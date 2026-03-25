Tom Boonen lovend over ondergewaardeerde Belg: "Zo'n renner is er niet elke generatie"

In de klassiekers die er dit voorjaar al gereden geweest zijn, was er nog geen groot Belgisch succes. De beste Belg was misschien wel Gianni Vermeersch en Tom Boonen is duidelijk fan.

Afgelopen winter verliet Gianni Vermeersch de broers Roodhooft en begon hij aan een nieuw avontuur bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Daar deed Vermeersch het al goed met een vijfde plaats in de Clasica Jaen en Strade Bianche. 

Vermeersch lijkt ook het ontbrekende stukje te zijn wat Red Bull-BORA-hansgrohe vorig jaar miste in het voorjaar. En ook Tom Boonen is fan van Vermeersch, maakt hij duidelijk bij Live Slow Ride Fast Podcast.

"Gianni is niet de renner met het allergrootste talent of de sterkste renner, maar eigenlijk heeft hij al een mooi palmares bij elkaar gefietst. Eigenlijk is dat wel een linke renner. Hij snapt de koers en voelt het goed aan."

"Ik had er alles aan gedaan om die bij mij in de ploeg te hebben. Dat zijn de belangrijkste renners om in je ploeg te hebben in het klassieke voorjaar. Dat zijn sleutelfiguren én ook zeldzaam, niet elke generatie heeft een Gianni Vermeersch."

Lees ook... Ongeruste Boonen geeft Van der Poel het advies om een drastisch besluit te nemen
Boonen ziet Vermeersch vrijdag ook scoren in Harelbeke. "Voor de E3 Saxo Classic, waarin slecht weer wordt voorspeld en zonder echte toppers aan de start, zou ik er toch mijn geld op te durven zetten."

OFFICIEEL: Van Aert heeft knoop doorgehakt over deelname aan E3 Saxo Classic

OFFICIEEL: Van Aert heeft knoop doorgehakt over deelname aan E3 Saxo Classic

11:00
"Gigantisch verschil": Toon Aerts stelt iets vast nu hij bij Lotto-Intermarché rijdt

"Gigantisch verschil": Toon Aerts stelt iets vast nu hij bij Lotto-Intermarché rijdt

09:00
AG Insurance-Soudal komt met update over Justine Ghekiere na valpartij en opgave in Milaan-Sanremo

AG Insurance-Soudal komt met update over Justine Ghekiere na valpartij en opgave in Milaan-Sanremo

08:30
"Ik wist niet wat ik zag": Naesen onthult details over straffe stoot van Pogacar

"Ik wist niet wat ik zag": Naesen onthult details over straffe stoot van Pogacar

08:00
Ongeruste Boonen geeft Van der Poel het advies om een drastisch besluit te nemen

Ongeruste Boonen geeft Van der Poel het advies om een drastisch besluit te nemen

21:30
Domper voor Soudal Quick-Step: Louis Vervaeke kondigt lange afwezigheid aan

Domper voor Soudal Quick-Step: Louis Vervaeke kondigt lange afwezigheid aan

07:30
Lefevere en ex-renner bezorgd over mentale strijd bij Van Aert: "Hij heeft geluk dat Evenepoel terug is"

Lefevere en ex-renner bezorgd over mentale strijd bij Van Aert: "Hij heeft geluk dat Evenepoel terug is"

07:00
Boonen keert terug naar Soudal Quick-Step en deelt steek uit: "Pogacar en Van der Poel amuseren zich wél"

Boonen keert terug naar Soudal Quick-Step en deelt steek uit: "Pogacar en Van der Poel amuseren zich wél"

15:00
Niels Albert van zijn sokken geblazen na het onvoorstelbare nieuws over Tadej Pogacar

Niels Albert van zijn sokken geblazen na het onvoorstelbare nieuws over Tadej Pogacar

20:30
🎥 Lefevere verklaart dat Van Aert terug op zijn beste niveau is, maar hij krijgt felle weerstand

🎥 Lefevere verklaart dat Van Aert terug op zijn beste niveau is, maar hij krijgt felle weerstand

20:00
Evenepoel is de verjaardag van een voor hem belangrijk persoon niet vergeten

Evenepoel is de verjaardag van een voor hem belangrijk persoon niet vergeten

19:00
"Onbegrijpelijk": Van Avermaet treedt Bakelants bij over keuze Van Aert en viseert Visma-Lease a Bike

"Onbegrijpelijk": Van Avermaet treedt Bakelants bij over keuze Van Aert en viseert Visma-Lease a Bike

18:30
"Absurd, ongezien": David van der Poel deelt gesprek met Mathieu en is kritisch én vol lof voor UAE

"Absurd, ongezien": David van der Poel deelt gesprek met Mathieu en is kritisch én vol lof voor UAE

18:00
Belgische renner maakt het mooie weer in Ronde van Catalonië, maar ploegmaat Toon Aerts zorgt voor ereplaats

Belgische renner maakt het mooie weer in Ronde van Catalonië, maar ploegmaat Toon Aerts zorgt voor ereplaats

17:07
Een scherpe uithaal en een conclusie op basis van cijfers: "Pogacar alleen bezig met Van der Poel te slopen"

Een scherpe uithaal en een conclusie op basis van cijfers: "Pogacar alleen bezig met Van der Poel te slopen"

16:30
🎥 Van Gils laat van zich horen na harde crash en zware breuken aan zijn bekken en schouder

🎥 Van Gils laat van zich horen na harde crash en zware breuken aan zijn bekken en schouder

16:00
Opvallend: Evenepoel houdt luchtig onderonsje met de man die hem vloerde en wilde toch nog iets checken

Opvallend: Evenepoel houdt luchtig onderonsje met de man die hem vloerde en wilde toch nog iets checken

14:00
Tadej Pogacar heeft Mathieu van der Poel gekraakt met 'geheim wapen'

Tadej Pogacar heeft Mathieu van der Poel gekraakt met 'geheim wapen'

13:30
Landa laat zich horen over praktische moeilijkheden Evenepoel en nieuwe koersstijl Soudal Quick-Step

Landa laat zich horen over praktische moeilijkheden Evenepoel en nieuwe koersstijl Soudal Quick-Step

13:00
Van der Poel betaalt een prijs na teleurstelling: Van Aert hijgt weer in de nek

Van der Poel betaalt een prijs na teleurstelling: Van Aert hijgt weer in de nek

12:30
Eddy Merckx is zwaar onder de indruk: "Zoals Van der Poel vorig jaar"

Eddy Merckx is zwaar onder de indruk: "Zoals Van der Poel vorig jaar"

12:00
Verrassende offday Evenepoel is net reden om te lachen voor jong Visma-talent

Verrassende offday Evenepoel is net reden om te lachen voor jong Visma-talent

24/03
Evenepoel strijdt voor zege en Vingegaard is nergens te zien: Visma-Lease a Bike komt met verklaring

Evenepoel strijdt voor zege en Vingegaard is nergens te zien: Visma-Lease a Bike komt met verklaring

24/03
Jonas Rickaert van Alpecin-Premier Tech bijt op de tanden en trotseert breuk aan het staartbeen

Jonas Rickaert van Alpecin-Premier Tech bijt op de tanden en trotseert breuk aan het staartbeen

24/03
UPDATE: Dan toch geen onverwachte uitdager voor Van der Poel in de E3 Saxo Classic

UPDATE: Dan toch geen onverwachte uitdager voor Van der Poel in de E3 Saxo Classic

24/03
Oliver Naesen compleet verbaasd door onwaarschijnlijke inhaalrace Wout van Aert: "Echt wel hallucinant"

Oliver Naesen compleet verbaasd door onwaarschijnlijke inhaalrace Wout van Aert: "Echt wel hallucinant"

24/03
Hem toch even triggeren over die klassieker? Evenepoel ontwijkt vraag en laat zich niet verleiden

Hem toch even triggeren over die klassieker? Evenepoel ontwijkt vraag en laat zich niet verleiden

24/03
"Kan kansen voor de Ronde hypothekeren": Van Aert krijgt waarschuwing over klassieker

"Kan kansen voor de Ronde hypothekeren": Van Aert krijgt waarschuwing over klassieker

24/03
Voedingsexpert van Evenepoel doorprikt mythe over eiwitten: "Start hiermee na een training" Naast de fiets

Voedingsexpert van Evenepoel doorprikt mythe over eiwitten: "Start hiermee na een training"

23/03
"Au, shit": vrouw Sarah onthult hoe enkel Van Aert toch nog parten speelt

"Au, shit": vrouw Sarah onthult hoe enkel Van Aert toch nog parten speelt

23/03
Opnieuw een dopinggeval: renster testte positief op eerste koersdag

Opnieuw een dopinggeval: renster testte positief op eerste koersdag

23/03
Ondanks zege in Milaan-Sanremo: Bakelants vreest voor gevolgen bij Pogacar

Ondanks zege in Milaan-Sanremo: Bakelants vreest voor gevolgen bij Pogacar

23/03
Evenepoel baalt na gemiste ritzege in Catalonië, maar zegt wat belangrijker is

Evenepoel baalt na gemiste ritzege in Catalonië, maar zegt wat belangrijker is

23/03
🎥 Sterke start in Catalonië: Evenepoel grijpt opnieuw net naast ritzege in openingsetappe

🎥 Sterke start in Catalonië: Evenepoel grijpt opnieuw net naast ritzege in openingsetappe

23/03
Rentree was van korte duur: Tim Merlier komt even weer niet in actie

Rentree was van korte duur: Tim Merlier komt even weer niet in actie

23/03
'Plots weer twijfel: rijdt Wout van Aert dan toch de E3 Saxo Classic?'

'Plots weer twijfel: rijdt Wout van Aert dan toch de E3 Saxo Classic?'

23/03

