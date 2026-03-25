Tom Boonen lovend over ondergewaardeerde Belg: "Zo'n renner is er niet elke generatie"

In de klassiekers die er dit voorjaar al gereden geweest zijn, was er nog geen groot Belgisch succes. De beste Belg was misschien wel Gianni Vermeersch en Tom Boonen is duidelijk fan.

Vermeersch goed aan het seizoen begonnen

Afgelopen winter verliet Gianni Vermeersch de broers Roodhooft en begon hij aan een nieuw avontuur bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Daar deed Vermeersch het al goed met een vijfde plaats in de Clasica Jaen en Strade Bianche.

Vermeersch lijkt ook het ontbrekende stukje te zijn wat Red Bull-BORA-hansgrohe vorig jaar miste in het voorjaar. En ook Tom Boonen is fan van Vermeersch, maakt hij duidelijk bij Live Slow Ride Fast Podcast.

Boonen waardeert kwaliteiten van Vermeersch

"Gianni is niet de renner met het allergrootste talent of de sterkste renner, maar eigenlijk heeft hij al een mooi palmares bij elkaar gefietst. Eigenlijk is dat wel een linke renner. Hij snapt de koers en voelt het goed aan."

"Ik had er alles aan gedaan om die bij mij in de ploeg te hebben. Dat zijn de belangrijkste renners om in je ploeg te hebben in het klassieke voorjaar. Dat zijn sleutelfiguren én ook zeldzaam, niet elke generatie heeft een Gianni Vermeersch."

Lees ook... Ongeruste Boonen geeft Van der Poel het advies om een drastisch besluit te nemen›

Boonen ziet Vermeersch vrijdag ook scoren in Harelbeke. "Voor de E3 Saxo Classic, waarin slecht weer wordt voorspeld en zonder echte toppers aan de start, zou ik er toch mijn geld op te durven zetten."