🎥 Evenepoel laat zich toch weer zien, Britten mogen juichen in Catalonië en Brugge

De Britse Carys Lloyd (19) heeft verrassend de Ronde van Brugge gewonnen. In de Ronde van Catalonië was Ethan Vernon dan weer de beste in de sprint.

Een dag na de mannen reden ook de vrouwen hun Ronde van Brugge. De wedstrijd werd ontsierd door heel wat valpartijen, onder meer Charlotte Kool (Fenix-Premier Tech) kwam op twee kilometer van de streep ten val.

Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) was de gedoodverfde favoriete, maar zat ingesloten in de sprint. De 19-jarige Britse Carys Lloyd (Movistar) was dan ook verrassend de snelste, Shari Bossuyt werd de beste Belgische op de vijfde plaats, Wiebes werd pas negende.

🚴🇧🇪 | Carris Lloyd zorgt voor een gigantische stunt in de Ronde van Brugge. De finale is een totale chaos en de jonge Britse profiteert.



Wielrennen 👀 HBO Max pic.twitter.com/ZgdI9Tn5oc — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 26, 2026

In de Ronde van Catalonië stond er in de vierde etappe normaal een eerste aankomst bergop op het programma, maar door hevige rukwinden werd de slotklim geschrapt en kregen de sprinters opnieuw een kans.

Remco Evenepoel liet zich na zijn valpartij weer zien en pakte onderweg nog drie bonificatieseconden, waardoor hij nu tien seconden bonus heeft op Jonas Vingegaard in het klassement, al moeten de bergetappes nog komen.



Lees ook... "Realistisch zijn": ploegleider Lodewyck blijft voorzichtig over Evenepoel›

In de massasprint was Groot-Brittannië net als in Brugge aan het feest. Ethan Vernon (NSN) klopte tweevoudig ritwinnaar Dorian Godon (INEOS Grenadiers) en Tom Pidock (Pinarello-Q36.5).