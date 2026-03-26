Blijft er dan toch iets hangen? Evenepoel waarschuwt Vingegaard

Remco Evenepoel ging op pad met Jonas Vingegaard, maar de Deen weigerde om over te nemen. En dat zal de olympische kampioen niet snel vergeten.

Vingegaard wilde niet meewerken met Evenepoel

Het leek wel een déjà vu van drie jaar geleden. Remco Evenepoel ging in 2023 in de zesde etappe van de Ronde van Catalonië op pad met Primoz Roglic, maar hij weigerde over te nemen. Tot ergernis van Evenepoel.

In de derde etappe van dit jaar reed Evenepoel weg met Jonas Vingegaard, maar ook de Deen bleef in het wiel zitten. Opnieuw maakte Evenepoel zich boos en reageerde nadien ook cynisch. "De samenwerking was geweldig."

Bij Visma-Lease a Bike verdedigden ze echter hun tactiek om niet mee te werken. Onder meer Visma, Red Bull en Lidl-Trek hadden heel wat renners in een eerste waaier, terwijl Almeida (UAE) in een tweede waaier zat.

Wil Evenepoel revanche op Vingegaard?

Door zijn valpartij in de slotkilometer leverde de inspanning van Evenepoel geen ritzege op en liep hij ook niet uit op zijn concurrenten in het klassement. Het verschil zal de komende drie dagen bergop moeten worden gemaakt.

Evenepoel sloot nog af met een kwinkslag. "Dit gaat niet blijven hangen. Maar alles komt ooit terug", waarschuwde hij bij HLN. In de vierde etappe pakte Evenepoel wel drie seconden bonificatie, waardoor hij nu tien seconden voorsprong heeft op Vingegaard.



