Kritisch voor nieuwe ploegmaat: Philipsen niet helemaal tevreden na sprintnederlaag

Jasper Philipsen moest in de Ronde van Brugge tevreden zijn met een tweede plaats. In de sprint liep alles dan ook niet van een leien dakje bij Alpecin-Premier Tech.

Een week na zijn zege in Nokere Koerse moest Jasper Philipsen tevreden zijn met een tweede plaats in de Ronde van Brugge. Door de wind en het koude weer was het echter een bijzonder zware wedstrijd.

Philipsen hield zich tijdens de koers afzijdig en rekende net als in Nokere Koerse op zijn sprint om het af te maken. Dat lukte echter niet, want die sprint verliep ook niet helemaal vlekkeloos voor Philipsen.

Slechte lead-out van Thijssen voor Philipsen

Zijn lead-out Gerben Thijssen ging op 300 meter van de streep al opzij, waardoor Philipsen geen andere keuze meer had. "Ik was geforceerd om mijn sprint al te beginnen, ik kwam iets te vroeg op kop", zei Philipsen achteraf.

Thijssen moet het vak van lead-out duidelijk nog wat meer onder de knie krijgen. Tot vorig seizoen was hij zelf sprinter, maar sinds zijn overstap naar Alpecin-Premier Tech moet hij er vooral voor zorgen dat anderen kunnen winnen.

Philipsen erkent sterkere Groenewegen in Brugge



In de laatste 100 meter kwam Groenewegen nog uit het wiel van Philipsen en pakte de zege in Brugge. "Ik heb gedaan wat ik kon, maar helaas was Dylan sneller. Hij is een verdiende winnaar", besloot Philipsen nog.