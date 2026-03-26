Mooie emoties: Ruben Van Gucht vraagt Peter Herygers op originele wijze om peter te zijn van zijn dochter

De band tussen Ruben Van Gucht en Paul Herygers, de twee commentatoren uit de cross, wordt nog wat hechter. Herygers wordt peter van de dochter van Van Gucht.

Dat is onthuld in de nieuwe aflevering van Wielerclub Wattage. De aflevering begint met een gesprek tussen Van Gucht en Herygers in de auto. Van Gucht verrast Herygers met een vroeg cadeau. "Iedereen wie de koers volgt, weet dat jij het voorjaar overleeft op cola en Snickers. We hebben toch een overlevingspakket voor u voorzien, zeker."

Daarna overhandigt Van Gucht een groot pak Snickers aan Herygers. De gewezen veldritkampioen reageert dan ook vol verbazing. "Amai, da's de moeite. Dat is een XL, met ook mijn naam erop." Dat is niet het enige wat erop staat. Aan de linkerkant prijkt immers de echo van het kindje dat Van Gucht en zijn vriendin Charlotte zullen verwelkomen.

Creatieve Ruben Van Gucht

Herygers ziet plots ook dat er in het geel een oprechte vraag op de Snickersdoos gedrukt staat. "Amai. Wil jij mijn peter zijn? En ik zie hier dat boeleke liggen", heeft Herygers plots door wat er aan de hand is. Het moet gezegd: het is een originele manier van Van Gucht iemand te vragen om het peterschap van zijn dochter op zich te nemen.

Over het antwoord van Paul Herygers bestaat overigens geen enkele twijfel. "Ik zeg volmondig ja", reageert hij positief. Waarna een innige knuffel volgt tussen de twee heren. Van Gucht heeft al een zoon Mondo, uit zijn huwelijk met Blanka Vlasic. De wielercommentator kan nu dus uitkijken naar de geboorte van zijn tweede kindje.

Herygers ook naast de koers belangrijk voor Van Gucht



Ruben Van Gucht en Charlotte Van Looy worden binnenkort de trotse ouders van een dochter. Ook Paul Herygers zal dus een belangrijke rol spelen in het leven van het meisje. Ook naast de koers blijven Van Gucht en Herygers aan elkaar verbonden.