Spontane bedenking: Van der Poel prijst concurrenten én ex-ploegmaat

Mathieu van der Poel won vorig jaar Parijs-Roubaix met misschien wel twee van de beste wringers naast hem op het podium. Het zijn toch twee namen die bij hem in zijn gedachten opkomen.

Uiteraard staat Van der Poel er zelf voor bekend om uit te blinken in de positionering in de klassiekers. Daar krijgt Mathieu ook heel veel lof voor van Belgische renners uit het peloton. Hij wordt hierin zelfs een 'tovenaar' genoemd. Nochtans is Van der Poel ook niet de enige die er een specialiteit van maakt goed gepositioneerd te zitten.

Het Laatste Nieuws heeft ook aan Van der Poel zelf gevraagd wie hij denkt dat de beste wringers zijn in het peloton. "Ik denk spontaan aan Mads Pedersen en eigenlijk zit ook Tadej Pogacar altijd waar hij moet zitten. En ik moet zeker Gianni Vermeersch vermelden", is Van der Poel de kunstjes van zijn voormalige ploegmaat niet vergeten.

Van der Poel denkt ook aan Pogacar

Vermeersch vertrok eind vorig jaar bij de ploeg van Van der Poel en heeft zich bij Red Bull-BORA-hansgrohe al van goudwaarde getoond. Het is ergens ook wel logisch dat Van der Poel aan deze namen denkt. In de eerste plaats komen immers de renners uit het klassieke voorjaar in beeld. Daar behoort Tadej Pogacar dan ook nog toe.

Hij is natuurlijk veel meer dan enkel een klassieke renner, hij is ook een meervoudig Tourwinnaar. In de zomer of in het najaar zijn er ook nog andere renners die de positionering prima onder de knie hebben. "In de Tour zie je ook dat Jonas Vingegaard altijd in goede positie zit", merkt Van der Poel op. Wat dat betreft gaat de strijd gelijkop.

Tirreno-rit goed voorbeeld

Lees ook... Onverwachte transfer Alpecin-Premier Tech ondersteunt plots Van der Poel en onthult hun band›

In elk geval is het positioneren ontzettend belangrijk, in welke wedstrijd dan ook. De sprinters weten dat ook als geen ander. Bovendien viel het recent nog op in de gravelrit van de Tirreno. Van Aert verloor vlak voor het aanvatten van de gravelstrook veel posities, waardoor zijn kansen in die rit al op voorhand verkeken waren.