Terugkeer bij Soudal Quick-Step: Tom Boonen zegt wat hij zeker niet wil

Tom Boonen zal in de E3 Saxo Classic voor het eerst sinds zijn afscheid opnieuw in de koers aanwezig zijn. Al sluit Boonen wel uit dat hij ploegleider wil worden.

Komt Tom Boonen voor het eerst sinds zijn afscheid in 2017 terug in de koers? De afgelopen dagen doken nieuwsberichten op dat Boonen bij Soudal Quick-Step in de E3 Saxo Classic als stagiair-ploegleider aan de slag zou gaan.

Boonen legt terugkeer bij Soudal Quick-Step uit

"Ik kwam zelf ook uit de lucht gevallen. Ik heb in een podcast met Laurens ten Dam verteld dat ik in Harelbeke een dagje ga meevolgen bij Soudal-Quick Step", zegt Boonen bij Wielerclub Wattage.

"Om te zien of het nog iets voor mij zou kunnen zijn. Maar niet als stagiair-ploegleider. Ik ga dit jaar zeker niets doen in de koers", maakte Boonen wel duidelijk. "Ik ga wel enkele koersen volgen en ik ben heel nieuwsgierig of ik er nog voeling mee heb."

Welke rol wil Boonen bij Soudal Quick-Step?

Boonen gaat ook eten met CEO Jurgen Foré, hij wil Boonen graag in een rol zien bij de ploeg. Al ziet Boonen niet welke dat is. "Ik wil geen ploegleider worden", maakte Boonen wel duidelijk.

Hij wil iedereen bij de ploeg opnieuw leren kennen, want sinds zijn afscheid zijn er veel nieuwe gezichten bij de ploeg. "Ik zal kijken of ik ergens toe kan bijdragen. Anders doe ik het niet", besluit Boonen nog.