Verdeeldheid na valpartij Evenepoel: De Wolf vreest voor enorm grote gevolgen

Wat met Remco Evenepoel na zijn val in de Ronde van Catalonië? Voornamelijk Dirk De Wolf is erg ongerust, al slaat niet iedereen in paniek.

De val van Evenepoel kwam ter sprake in Wielerclub Wattage. Jan Bakelants uitte als eerste een vorm van ongerustheid. "Anderhalf jaar geleden was zijn schouder flink gehavend. Nu er weer op vallen, zal de zaak niet bespoedigen." Een goede zaak is het allerminst, want het lichaam zal toch even moeten omgaan met de impact.

Vooral Dirk De Wolf hamert erop dat dit ernstige gevolgen kan hebben. "De conditie gaat terug twintig procent achteruit, met de energie die zo'n val wegneemt", oordeelt de ex-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik. "Als hij nog kan starten, zal het niet in dezelfde omstandigheden zijn. Elke val komt ongelegen in deze periode, dat weten we."

Bakelants nuanceert

Bakelants wil toch ook wat nuanceren en reageert op het scenario waarbij Evenepoel de Ronde van Catalonië niet kan uitrijden. "Dan begin je te schuiven en je programma aan te passen. Waar je eerder niet zou starten in Romandië, moet je nu misschien beslissen om toch in Romandië mee te rijden en een week later op stage vertrekken."

Wat dan met de klassiekers? Op Luik-Bastenaken-Luik zet Evenepoel elk jaar ook wel zijn zinnen. "Ik veronderstel niet dat hij iets gebroken heeft en de klassiekers in gevaar komen." Laat ons dus maar uitgaan van het positieve. Het was ook al mooi om zien dat Evenepoel de grote motor was van een aanval met Vingegaard.

De Wolf niet verrast door aanval Evenepoel

"We weten allemaal dat Remco het rapst van iedereen rijdt op het vlakke", is De Wolf niet verrast. "In de bergen had het veel moeilijker geweest. De overwinning zat er zeker in. Remco is altijd goed als hij van stage komt en dat wordt nu een beetje verprutst." Tom Boonen slaat nog geen alarm. "Nooit panikeren", besluit hij.