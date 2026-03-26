Verdeeldheid na valpartij Evenepoel: De Wolf vreest voor enorm grote gevolgen

Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wat met Remco Evenepoel na zijn val in de Ronde van Catalonië? Voornamelijk Dirk De Wolf is erg ongerust, al slaat niet iedereen in paniek.

De val van Evenepoel kwam ter sprake in Wielerclub Wattage. Jan Bakelants uitte als eerste een vorm van ongerustheid. "Anderhalf jaar geleden was zijn schouder flink gehavend. Nu er weer op vallen, zal de zaak niet bespoedigen." Een goede zaak is het allerminst, want het lichaam zal toch even moeten omgaan met de impact.

Vooral Dirk De Wolf hamert erop dat dit ernstige gevolgen kan hebben. "De conditie gaat terug twintig procent achteruit, met de energie die zo'n val wegneemt", oordeelt de ex-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik. "Als hij nog kan starten, zal het niet in dezelfde omstandigheden zijn. Elke val komt ongelegen in deze periode, dat weten we." 

Bakelants nuanceert

Bakelants wil toch ook wat nuanceren en reageert op het scenario waarbij Evenepoel de Ronde van Catalonië niet kan uitrijden. "Dan begin je te schuiven en je programma aan te passen. Waar je eerder niet zou starten in Romandië, moet je nu misschien beslissen om toch in Romandië mee te rijden en een week later op stage vertrekken."

Wat dan met de klassiekers? Op Luik-Bastenaken-Luik zet Evenepoel elk jaar ook wel zijn zinnen. "Ik veronderstel niet dat hij iets gebroken heeft en de klassiekers in gevaar komen." Laat ons dus maar uitgaan van het positieve. Het was ook al mooi om zien dat Evenepoel de grote motor was van een aanval met Vingegaard. 

De Wolf niet verrast door aanval Evenepoel

"We weten allemaal dat Remco het rapst van iedereen rijdt op het vlakke", is De Wolf niet verrast. "In de bergen had het veel moeilijker geweest. De overwinning zat er zeker in. Remco is altijd goed als hij van stage komt en dat wordt nu een beetje verprutst." Tom Boonen slaat nog geen alarm. "Nooit panikeren", besluit hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jan Bakelants
Tom Boonen
Dirk De Wolf

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Tom Boonen Tadej Pogacar Jan Bakelants Toon Aerts Thomas Pidcock Yves Lampaert Silvan Dillier Greg Van Avermaet Edward Theuns Patrick Lefevere Oliver Naesen Niels Albert Luka Mezgec Louis Vervaeke Dirk De Wolf Dorian Godon Justine Ghekiere

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved