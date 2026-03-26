Wonden likken na valpartij: Uijtdebroeks onthult welke schade hij heeft opgelopen

Cian Uijtdebroeks ging net als Remco Evenepoel tegen de grond in de derde etappe van de Ronde van Catalonië. En ook Uijtdebroeks liep wel wat schade op.

Uijtdebroeks kwam ten val met onder meer Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG) in de finale van de derde etappe Ronde van Catalonië. De Australiër van UAE moest opgeven, Uijtdebroeks kon wel weer op zijn fiets stappen.

Uijtdebroeks onthult details over valpartij in Catalonië

Uijtdebroeks gaf nog wat meer uitleg over zijn valpartij. "Ik kon nergens naartoe dus ik ging er knal over", zei hij bij Het Nieuwsblad. Maar de kopman van Movistar hield ook wel wat over aan zijn valpartij.

"Ik heb nog een beetje een stijve heup door wat kneuzingen, maar ik heb wel goed geslapen." Net als Evenepoel is ook Uijtdebroeks tevreden dat de lastige slotklim naar Vallter, op 2.000 meter hoogte, geschrapt is.

Zal Uijtdebroeks hersteld zijn van valpartij?

Zo kan hij nog wat bekomen van zijn valpartij, want vrijdag is er wel een lastige slotklim met Coll de Pal (16,4 km aan gemiddeld 7.2%). Dat zou Uijtdebroeks op papier wel moeten liggen.



"Dus ik zet alles daarop in, daar zullen grote verschillen komen in het klassement", stelt Uijtdebroeks nog. Het zal er dan wel op aankomen voor Uijtdebroeks om goed genoeg hersteld te zijn van zijn valpartij.