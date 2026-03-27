Kopecky topfavoriete voor de Ronde? Beyen velt duidelijk oordeel

Lotte Kopecky pakte met Milaan-Sanremo een grote zege. Ine Beyen ziet haar dan ook als de topfavoriete voor de Ronde van Vlaanderen over iets meer dan een week.

In Nokere Koerse tankte Lotte Kopecky al vertrouwen, maar in Milaan-Sanremo deed ze haar voorjaar nu al slagen. Kopecky lijkt na een moeilijk 2025 weer helemaal de oude te zijn en behoort weer tot de beste eendagsrenners van de wereld.

Kopecky had in Milaan-Sanremo ook geluk dat er twee ploegmaats van UAE in de kopgroep zaten, waar Wlodarczyk zich meteen opofferde voor Gasparrini. Kopecky profiteerde en kon zo sprinten voor de zege.

Kopecky topfavoriete voor de Ronde van Vlaanderen

Ze maakte het af en zette zo ook Milaan-Sanremo op haar palmares. Voor Ine Beyen is Kopecky dan ook de topfavoriete voor de Ronde van Vlaanderen van volgende week zondag.

"Lotte is momenteel exact wat ze wilde zijn. Ze zegt zelf ook dat ze opnieuw de renster is van twee jaar geleden. Het is echt niet simpel om jezelf terug te vinden", zegt ze bij Het Nieuwsblad. SD Worx-Protime speelde daar ook een belangrijke rol in.



Kopecky kreeg veel vertrouwen voor Milaan-Sanremo en dat betaalde ze meteen terug. En ook Nokere Koerse speelde een rol. "Lotte wist perfect wat ze nodig had toen ze besloot om terug te keren uit Italië en in Nokere te starten."