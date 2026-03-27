Parijs-Roubaix blijft ultieme doel: Yves Lampaert geeft dé reden waarom hij kan winnen

Parijs-Roubaix blijft het monument waar Yves Lampaert van blijft dromen. Hoe kan hij de Hel van het Noorden nog winnen?

Geen E3 Saxo Classic voor Yves Lampaert, maar wel In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en uiteraard ook Parijs-Roubaix.

Op 10 april, twee dagen voor Parijs-Roubaix, viert Lampaert zijn 35ste verjaardag. Hij droomt nog altijd van winnend over de streep te komen op de wielerpiste. "Parijs-Roubaix blijft een koers naar mijn hart", zegt hij bij HLN.

Volgens Lampaert mag en moet hij zelfs blijven dromen. Al vier keer eindigde hij in de top tien van Parijs-Roubaix, al de laatste keer in 2022. De laatste drie edities eindigde Lampaert telkens buiten de top twintig.

Hoe kan Lampaert Parijs-Roubaix winnen?

Een zege in Parijs-Roubaix zou zijn carrière dan ook helemaal geslaagd maken. "Als er één Monument is dat bij me past en waarin alles kan, dan dát. Explosiviteit speelt er minder een rol, uithouding des te meer."



Al zal Lampaert dan wel moeten afrekenen met onder meer drievoudig winnaar Mathieu van der Poel en ook wereldkampioen Tadej Pogacar, die na zijn zege in Milaan-Sanremo nog meer gebrand is op winst in Roubaix.