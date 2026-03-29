Beter op Monumentenjacht? Reden gesuggereerd waarom Evenepoel Sanremo niet rijdt

Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Na deze week zal de roep weer luider klinken richting Remco Evenepoel om zich meer op klassiekers te richten in plaats van het rondewerk. In de Ronde van Catalonië kwam hij bergop niet in de buurt van de beste man, Jonas Vingegaard.

In de podcast In De Waaier stellen ze zich de vraag of Evenepoel de vijf Monumenten zou kunnen winnen als hij nog meer focust op de klassiekers. Thijs Zonneveld probeert het antwoord te geven. "Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije staan al op zijn palmares. Mits goed gepositioneerd in de Ronde van Vlaanderen: ja, dat kan."

Dat zijn dan al drie van de vijf Monumenten. Er is in het voorjaar nog een klassieker die eigenlijk over vlak terrein loopt. "Als hij in Parijs-Roubaix voorop geraakt, zie je 'm niet meer terug. De positionering lijkt me daar voor hem wel lastig, zeker als het parcours er nat bij ligt." In theorie heeft hij ook de capaciteiten om mee te strijden in Sanremo. 

Durft Evenepoel kwetsbaar zijn?

Zonneveld maakt zich echter een bedenking. "Ik denk dat hij die wedstrijd niet rijdt omdat er een paar afdalingen in zitten die zo op het scherp van de snede zijn. Hij zou onder druk worden gezet en ik weet niet hoe veilig hij zich daarbij voelt. Ik weet ook niet of hij dat wil laten zien." Evenepoel zou zichzelf zo een tikkeltje kwetsbaar kunnen maken.

"Stel dat hij mee is op de Cipressa of op de Poggio en hij moet vijftig of honderd meter in de afdaling, dan weet iedereen dat hij niet zo goed is in het dalen. Als je kijkt hoe hard Pidcock, Pogacar en Van der Poel afdalen: zou hij meekunnen in de afdalingen?" Dat is de grote vraag die Zonneveld zich stelt, zonder onrespectvol te zijn.

Evenepoel al beter dan vroeger in het dalen

De Nederlandse analist wil nog eens onderstrepen dat Evenepoel ook in dit aspect progressie heeft getoond. "Hij is zeker beter geworden in het dalen, maar er is nog een verschil om met deze gasten de moeilijkste afdalingen van het jaar te doen." 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Jasper Philipsen Jonas Vingegaard Rasmussen Tadej Pogacar Arnaud De Lie Tom Boonen Thomas Pidcock Christophe Laporte Tiesj Benoot Cian Uijtdebroeks Max Kanter Jan Bakelants Laurenz Rex Dries De Bondt Tim Van Dijke Oliver Naesen Mikkel Bjerg Axel Zingle

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved