Beter op Monumentenjacht? Reden gesuggereerd waarom Evenepoel Sanremo niet rijdt

Na deze week zal de roep weer luider klinken richting Remco Evenepoel om zich meer op klassiekers te richten in plaats van het rondewerk. In de Ronde van Catalonië kwam hij bergop niet in de buurt van de beste man, Jonas Vingegaard.

In de podcast In De Waaier stellen ze zich de vraag of Evenepoel de vijf Monumenten zou kunnen winnen als hij nog meer focust op de klassiekers. Thijs Zonneveld probeert het antwoord te geven. "Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije staan al op zijn palmares. Mits goed gepositioneerd in de Ronde van Vlaanderen: ja, dat kan."

Dat zijn dan al drie van de vijf Monumenten. Er is in het voorjaar nog een klassieker die eigenlijk over vlak terrein loopt. "Als hij in Parijs-Roubaix voorop geraakt, zie je 'm niet meer terug. De positionering lijkt me daar voor hem wel lastig, zeker als het parcours er nat bij ligt." In theorie heeft hij ook de capaciteiten om mee te strijden in Sanremo.

Durft Evenepoel kwetsbaar zijn?

Zonneveld maakt zich echter een bedenking. "Ik denk dat hij die wedstrijd niet rijdt omdat er een paar afdalingen in zitten die zo op het scherp van de snede zijn. Hij zou onder druk worden gezet en ik weet niet hoe veilig hij zich daarbij voelt. Ik weet ook niet of hij dat wil laten zien." Evenepoel zou zichzelf zo een tikkeltje kwetsbaar kunnen maken.

"Stel dat hij mee is op de Cipressa of op de Poggio en hij moet vijftig of honderd meter in de afdaling, dan weet iedereen dat hij niet zo goed is in het dalen. Als je kijkt hoe hard Pidcock, Pogacar en Van der Poel afdalen: zou hij meekunnen in de afdalingen?" Dat is de grote vraag die Zonneveld zich stelt, zonder onrespectvol te zijn.

Evenepoel al beter dan vroeger in het dalen

Lees ook... Strijdbare en kritische Evenepoel deelt sneertjes uit aan een paar rivalen na Ronde van Catalonië›

De Nederlandse analist wil nog eens onderstrepen dat Evenepoel ook in dit aspect progressie heeft getoond. "Hij is zeker beter geworden in het dalen, maar er is nog een verschil om met deze gasten de moeilijkste afdalingen van het jaar te doen."