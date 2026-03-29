Criticasters vinden niet dat Van Aert gelijk haalt: "Als hij Van der Poel kon volgen omdat hij frisser was..."

De keuze die Wout van Aert deze week maakte, was voer voor criticasters om zijn beslissing op de korrel te nemen. Met zijn prestatie tijdens In Flanders Fields heeft Van Aert niet zijn gelijk gehaald, vinden ze.

Jan Bakelants en Greg Van Avermaet zijn twee ex-renners met een goede band met Van Aert, maar ze durven zich als analist ook publiekelijk uitspreken. Geen van beiden was fan van het besluit van Van Aert om de E3 Saxo Classic over te slaan. Het toeval wil dat ze bij Sporza ook hun mening gaven na afloop van In Flanders Fields.

Van Aert werd teruggegrepen na een duo-aanval met Van der Poel. "Als Wout iets wilde leren met het oog op de Ronde van Vlaanderen, dan had hij vrijdag moeten rijden. Als dit je keuze is, kan dit de uitkomst zijn. Zijn inspanningen hebben niet geleid tot resultaat. Ik denk niet dat Wout met plezier terugkeert naar Herentals", aldus Bakelants.

Van Aert op hoog niveau

Van Avermaet blijft er ook bij dat een deelname in de E3 nuttig was geweest. "Ik ben ervan overtuigd dat hij vrijdag ook mee was geweest met Van der Poel. Dan wint hij misschien en kon hij vandaag ook nog altijd uitpakken. Hij haalt een heel hoog niveau, wat we eigenlijk al wisten. Het is mooi om hem zo aan het werk te zien."

De voormalige olympische kampioen bekijkt het dus ook positief bij het analyseren van het niveau van Van Aert. "We zien heel graag dat hij mee is met de beteren." Mogelijk heeft Van Aert er voordeel uit gehaald dat hij een tikkeltje frisser dan Van der Poel was. Heeft Van Aert dan toch niet zijn gelijk gehaald door de E3 te skippen?

Bakelants hoopt dat frisheid niet X-factor was

"Daar wil ik op inpikken", maakte Bakelants duidelijk dat hij hier een uitgesproken mening over heeft. "Als Van Aert alleen maar Van der Poel kon volgen, is dat niet veelbelovend voor de Ronde van Vlaanderen. Laat ons hopen dat dit niet het geval is."

