Opinie Overdreven optimisme van concurrentie over Van der Poel misplaatst voor wie niet Pogacar heet

Overdreven optimisme van concurrentie over Van der Poel misplaatst voor wie niet Pogacar heet
Na de E3 Saxo Classic was er ineens bij sommige tegenstanders van Van der Poel meer optimisme over hun kansen tegen hem. Plots leek hij toch kwetsbaar. Dat moet echter met een korreltje zout genomen worden.

Vooral bij Visma-Lease a Bike was er plots optimisme. Laat Matthew Brennan en Wout van Aert maar komen, klonk het. Voor Brennan was het voorbije zondag ook een terugkeer uit ziekte. Dan ben je als jong talent, dat nog altijd moet leren in zulke klassiekers, onvoldoende gewapend. Naast Laporte en Van Aert schoot er van Visma snel weinig over.

Het kan als collectief niet wedijveren met Alpecin-Premier Tech, dat nog altijd veel sterker blijkt dan in het tussenseizoen werd gevreesd. Van Aert was wél op de afspraak. Voor het eerst sinds lang hebben we hem een aanval van Van der Poel zien pareren en dat moet de Kempische burger moed geven. Al is ook hier een kanttekening nodig.

In de slotmeters van de laatste keer de Kemmelberg was het echt op de tanden bijten voor Van Aert. Ondanks het toegeven van een lengte is het positief dat hij mee over de top geraakte, maar de Paterberg is gemiddeld liefst drie procent steiler en de Oude Kwaremont is twee keer zo lang. Iets om in gedachten te houden voor de Ronde van Vlaanderen.

De korte opeenvolging van de hellingen zal er bovendien zwaar inhakken. Van der Poel zal er meer energie moeten in steken dan hij nu deed in die ene inspanning, maar de Nederlander beschikt nog altijd over goede papieren om Van Aert komende zondag te lossen. Geen reden dus voor overdreven optimisme bij het kamp-Van Aert.

Lees ook... De Cauwer gelooft uitspraken van Van der Poel niet na In Flanders Fields
Wel voor strijdvaardigheid. Van Aert is niet kansloos om Van der Poel aan de finish in Oudenaarde bij te benen, maar dan moet er allicht vanuit de achtervolging een kloof gedicht worden. Een fitte Pedersen zou hiervoor een bondgenoot kunnen zijn. Al wie niet Pogacar heet zou toch nog altijd graag in de positie van Van der Poel zitten. 

De Cauwer gelooft uitspraken van Van der Poel niet na In Flanders Fields

De Cauwer gelooft uitspraken van Van der Poel niet na In Flanders Fields

16:30
Reden van het succes van Van der Poel? Vanmarcke ziet twee voordelen

Reden van het succes van Van der Poel? Vanmarcke ziet twee voordelen

21:30
Met privéjet naar Spanje: broers Roodhooft verdedigen keuze Van der Poel

Met privéjet naar Spanje: broers Roodhooft verdedigen keuze Van der Poel

20:30
"Lang geleden": Sergeant merkt iets op bij Van Aert voor de Ronde van Vlaanderen

"Lang geleden": Sergeant merkt iets op bij Van Aert voor de Ronde van Vlaanderen

16:00
Zonneveld zag opvallend moment in duel Van Aert-Van der Poel: "Was hét hoogtepunt"

Zonneveld zag opvallend moment in duel Van Aert-Van der Poel: "Was hét hoogtepunt"

13:00
Lefevere nuanceert uitspraak over Evenepoel: "Bedoelde ik niet zo"

Lefevere nuanceert uitspraak over Evenepoel: "Bedoelde ik niet zo"

20:00
Criticasters vinden niet dat Van Aert gelijk haalt: "Als hij Van der Poel kon volgen omdat hij frisser was..."

Criticasters vinden niet dat Van Aert gelijk haalt: "Als hij Van der Poel kon volgen omdat hij frisser was..."

29/03
"Dat bestaat toch niet meer?": De Cauwer trekt stevige conclusie over Van der Poel

"Dat bestaat toch niet meer?": De Cauwer trekt stevige conclusie over Van der Poel

11:00
"Sluit niet aan bij onze ploeg": broers Roodhooft helder over toekomst Alpecin-Premier Tech

"Sluit niet aan bij onze ploeg": broers Roodhooft helder over toekomst Alpecin-Premier Tech

19:00
Dwars door Vlaanderen: ploegleider Vanmarcke ziet twee scenario's voor Soudal Quick-Step

Dwars door Vlaanderen: ploegleider Vanmarcke ziet twee scenario's voor Soudal Quick-Step

18:30
"Eigen val gespannen": Bakelants weet waarom Van der Poel niet met Van Aert wilde meewerken

"Eigen val gespannen": Bakelants weet waarom Van der Poel niet met Van Aert wilde meewerken

18:00
Dodelijke val Muriel Furrer op WK 2024: parket maakt zijn conclusie bekend

Dodelijke val Muriel Furrer op WK 2024: parket maakt zijn conclusie bekend

17:00
Ploeggenote Kopecky verklaart waarom Belgische wielertalent Fleur Moors zo nadrukkelijk op de deur klopt Interview

Ploeggenote Kopecky verklaart waarom Belgische wielertalent Fleur Moors zo nadrukkelijk op de deur klopt

15:30
Visma-Lease a Bike onthoudt één iets positief over Van Aert na In Flanders Fields

Visma-Lease a Bike onthoudt één iets positief over Van Aert na In Flanders Fields

07:30
Derde klassieke zege: broers Roodhooft krijgen gelijk na stevige kritiek

Derde klassieke zege: broers Roodhooft krijgen gelijk na stevige kritiek

15:00
Nog jaren wachten? CEO van ploeg Evenepoel duidelijk over de Ronde van Vlaanderen

Nog jaren wachten? CEO van ploeg Evenepoel duidelijk over de Ronde van Vlaanderen

14:00
Geen radiocommentatoren meer in de Tour: VRT komt met verklaring

Geen radiocommentatoren meer in de Tour: VRT komt met verklaring

13:30
Visma-Lease a Bike en Van Aert moeten zure domper slikken voor de Ronde van Vlaanderen

Visma-Lease a Bike en Van Aert moeten zure domper slikken voor de Ronde van Vlaanderen

12:30
Net niet Wiebes geklopt in Wevelgem: Moors doet haar verhaal na verrassende ontknoping

Net niet Wiebes geklopt in Wevelgem: Moors doet haar verhaal na verrassende ontknoping

12:00
Wat wel of niet normaal? De Cauwer toont toch begrip voor tegenstanders die genade hadden met Van der Poel

Wat wel of niet normaal? De Cauwer toont toch begrip voor tegenstanders die genade hadden met Van der Poel

07:00
Van der Poel maakt de klik héél snel en kiest specifieke voorbereiding op Heilige Week

Van der Poel maakt de klik héél snel en kiest specifieke voorbereiding op Heilige Week

29/03
Gingen Van der Poel en Van Aert in de fout? Vermeersch is klaar en duidelijk

Gingen Van der Poel en Van Aert in de fout? Vermeersch is klaar en duidelijk

10:00
Nieuwe ontgoocheling door Van Aert en Van der Poel: Segaert zegt waar hij spijt van heeft

Nieuwe ontgoocheling door Van Aert en Van der Poel: Segaert zegt waar hij spijt van heeft

09:00
De Lie doet stevige onthulling na vierde plaats: "Heel weinig voor een profwielrenner"

De Lie doet stevige onthulling na vierde plaats: "Heel weinig voor een profwielrenner"

08:30
"Bijna onmogelijk": Voltallig podium van In Flanders Fields heeft wat te zeggen over Van Aert en Van der Poel

"Bijna onmogelijk": Voltallig podium van In Flanders Fields heeft wat te zeggen over Van Aert en Van der Poel

29/03
Lodewyck pakt uit met straffe uitspraak over Evenepoel na moeilijke week in Catalonië

Lodewyck pakt uit met straffe uitspraak over Evenepoel na moeilijke week in Catalonië

08:00
Van Aert legt reden voor uitblijven zege in Wevelgem elders: "Oudste zoon ontgoocheld"

Van Aert legt reden voor uitblijven zege in Wevelgem elders: "Oudste zoon ontgoocheld"

29/03
Cancellara geniet van deze toprenner: "Hij tilt de wielersport naar een hoger niveau"

Cancellara geniet van deze toprenner: "Hij tilt de wielersport naar een hoger niveau"

29/03
Van der Poel doet een paar heel eerlijke onthullingen na In Flanders Fields

Van der Poel doet een paar heel eerlijke onthullingen na In Flanders Fields

29/03
"Grandioos mislukt": Ondanks grapje weet David waar mama nog altijd last van heeft bij koersen van Mathieu

"Grandioos mislukt": Ondanks grapje weet David waar mama nog altijd last van heeft bij koersen van Mathieu

29/03
Pogacar de winnaar van de E3: Zonneveld vreest voor Van der Poel in de Ronde

Pogacar de winnaar van de E3: Zonneveld vreest voor Van der Poel in de Ronde

28/03
Beter op Monumentenjacht? Reden gesuggereerd waarom Evenepoel Sanremo niet rijdt

Beter op Monumentenjacht? Reden gesuggereerd waarom Evenepoel Sanremo niet rijdt

29/03
Enorme boost voor Pogacar en zo wordt het nog moeilijker voor Van der Poel & co

Enorme boost voor Pogacar en zo wordt het nog moeilijker voor Van der Poel & co

29/03
Mathieu van der Poel onthult verrassende aanpak voor In Flanders Fields

Mathieu van der Poel onthult verrassende aanpak voor In Flanders Fields

29/03
In Flanders Fields: Van Aert stuurt stevige waarschuwing naar concurrentie

In Flanders Fields: Van Aert stuurt stevige waarschuwing naar concurrentie

29/03
Strijdbare en kritische Evenepoel deelt sneertjes uit aan een paar rivalen na Ronde van Catalonië

Strijdbare en kritische Evenepoel deelt sneertjes uit aan een paar rivalen na Ronde van Catalonië

29/03

