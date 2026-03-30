Overdreven optimisme van concurrentie over Van der Poel misplaatst voor wie niet Pogacar heet

Na de E3 Saxo Classic was er ineens bij sommige tegenstanders van Van der Poel meer optimisme over hun kansen tegen hem. Plots leek hij toch kwetsbaar. Dat moet echter met een korreltje zout genomen worden.

Vooral bij Visma-Lease a Bike was er plots optimisme. Laat Matthew Brennan en Wout van Aert maar komen, klonk het. Voor Brennan was het voorbije zondag ook een terugkeer uit ziekte. Dan ben je als jong talent, dat nog altijd moet leren in zulke klassiekers, onvoldoende gewapend. Naast Laporte en Van Aert schoot er van Visma snel weinig over.

Het kan als collectief niet wedijveren met Alpecin-Premier Tech, dat nog altijd veel sterker blijkt dan in het tussenseizoen werd gevreesd. Van Aert was wél op de afspraak. Voor het eerst sinds lang hebben we hem een aanval van Van der Poel zien pareren en dat moet de Kempische burger moed geven. Al is ook hier een kanttekening nodig.

Van Aert aan de rekker op de Kemmelberg

In de slotmeters van de laatste keer de Kemmelberg was het echt op de tanden bijten voor Van Aert. Ondanks het toegeven van een lengte is het positief dat hij mee over de top geraakte, maar de Paterberg is gemiddeld liefst drie procent steiler en de Oude Kwaremont is twee keer zo lang. Iets om in gedachten te houden voor de Ronde van Vlaanderen.

De korte opeenvolging van de hellingen zal er bovendien zwaar inhakken. Van der Poel zal er meer energie moeten in steken dan hij nu deed in die ene inspanning, maar de Nederlander beschikt nog altijd over goede papieren om Van Aert komende zondag te lossen. Geen reden dus voor overdreven optimisme bij het kamp-Van Aert.

In Ronde-finale moet Van Aert wellicht achtervolgen

Lees ook... De Cauwer gelooft uitspraken van Van der Poel niet na In Flanders Fields ›

Wel voor strijdvaardigheid. Van Aert is niet kansloos om Van der Poel aan de finish in Oudenaarde bij te benen, maar dan moet er allicht vanuit de achtervolging een kloof gedicht worden. Een fitte Pedersen zou hiervoor een bondgenoot kunnen zijn. Al wie niet Pogacar heet zou toch nog altijd graag in de positie van Van der Poel zitten.