Kan hij nog hervallen in zijn blessure? Sven Nys spreekt klare taal over zoon Thibau

Thibau Nys moest zo'n twee maanden geleden onder het mes voor problemen aan zijn knie. Intussen kan Nys weer trainen en is het risico om nog te hervallen ook klein geworden.

Op 13 maart moest Thibau Nys onder het mes voor een irritatie aan zijn knie, het prepatellair frictiesyndroom. Nys moest vier weken rusten en miste zo de klassiekers zoals de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik.

Nys kan al een maand weer stevig trainen

Een maand na zijn operatie mocht Nys opnieuw beginnen met trainen. Hij ging ondertussen al op stage met crossploeg Baloise Verzekeringen-Het Poetsbureau Lions naar Spanje en kan al drie weken lang 25 à 30 uur per week trainen.

Waar de oorzaak lag van de blessure van Nys, is niet meteen duidelijk. Vaak komt het door een oude valpartij, waarbij de knie een tik heeft gekregen. Bij Nys speelde het probleem op tussen twee koersblokken, net na een rustperiode.

Het was ook niet de eerste keer dan Nys last had van de blessure, twee jaar geleden ook al eens. Toen loste het probleem zich vanzelf op, nu werd het erger en moest er een oplossing worden gevonden.

Kan Nys nog hervallen in zijn blessure?

Nys kan dus opnieuw trainen, maar het risico om te hervallen is nog niet helemaal geweken. "Zeg nooit nooit, het is altijd een beetje afwachten. Maar ik denk dat we het precaire stadium inmiddels wel voorbij zijn", zegt vader Sven Nys bij HLN.





Vooral de eerste vier weken na de operatie waren cruciaal en in die periode mocht Nys ook niets doen. Omdat er altijd vocht wordt gevormd bij zo'n operatie, moest dat eerst wegtrekken voor Nys weer vol mocht trainen.

Programma Thibau Nys

Dat kan dus intussen al, maar Nys zal pas over een maand zijn rentree maken. Op 14 juni zal Nys aan de start staan in de GP Gippingen in Zwitserland, daarna rijdt Nys ook de Ronde van Zwitserland (17 tot 21 juni) en het BK op de weg (28 juni).