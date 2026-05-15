Dylan Groenewegen dient kritische Jasper Stuyven van antwoord na valpartij in de Giro

Dylan Groenewegen zat in perfecte positie voor de sprint van de zesde etappe van de Giro. De Nederlander kwam met zijn lead-out ten val, maar vindt in tegenstelling tot Jasper Stuyven niet dat hij iets fout deed.

Derde keer, goede keer dachten ze bij Unibet Rose Rockets. De Nederlandse ploeg jaagt in de Giro op zijn eerste ritzege in een grote ronde en probeert dat vooral met sprinter Dylan Groenewegen, die al vier keer won in 2026.

Groenewegen tweede keer gevallen in de sprint

De Nederlander kwam in de eerste etappe van de Giro ten val en kon niet sprinten voor de zege, in de derde etappe kon hij dat wel. Toen waren Paul Magnier en Jonathan Milan iets sterker en moest Groenewegen tevreden zijn met de derde plaats.

In de zesde etappe met aankomst in Napoli wilden Groenewegen en de Unibet Rose Rockets wel toeslaan. Met lead-out Elmar Reinders op kop en Groenewegen in tweede positie leek alles ook perfect te verlopen.

In een bocht van 180 graden op natte kasseien liep het echter mis. Reinders en Groenewegen schoven weg en hielden zo het hele peloton op. Groenewegen bolde uiteindelijk als 158ste over de streep.

Stuyven kritisch voor Groenewegen

Jasper Stuyven was kritisch voor Reinders en Groenewegen. "Ik vind het jammer dat zij, met al hun ervaring, in een bocht op kasseien blijven trappen. Ik vond het al heel straf dat ze zich daaraan waagden", stelde Stuyven bij Sporza.



Lees ook... Onverwachte tweede plaats: Stuyven is kritisch voor organisatie en onthult ook pech›

Hij begreep het echter ook, want Groenewegen en Reinders wilden hun perfecte positie niet afgeven. Maar het liep wel fout en dat was dus misschien wel hun eigen schuld. Al vond Groenewegen dat niet.

Groenewegen vindt niet dat hij fout maakte

"We deden het geweldig, maar dit kan gebeuren als het zo glad is. Ik denk niet dat we iets fout hebben gedaan, maar mijn voorwiel gleed gewoon weg. Dat kan gebeuren op de kasseien", stelde de Nederlander.

"Ik ben heel trots op de ploeg en hoe ze het hebben gedaan. Dit is pech en ook teleurstellend, maar we kijken al met goede moed vooruit naar de volgende kans", besloot Groenewegen bij Eurosport.