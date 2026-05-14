Fikse domper bij Visma Lease a Bike: renner moet kruis maken over Tour de France

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
Visma Lease a Bike ziet Christophe Laporte uitvallen na een val op training met een scheur in de quadriceps, waardoor hij onder meer de Tour de France moet missen.

Val tijdens training

Christophe Laporte kwam tijdens een trainingssessie zwaar ten val. De Franse renner van Visma Lease a Bike liep daarbij een blessure op aan zijn bovenbeen. Aanvankelijk leek de schade beperkt, maar verdere pijnklachten noopten het team tot extra onderzoeken.

De val kwam op een ongelukkig moment in zijn voorbereiding op het drukke zomerseizoen, waarin hij normaal een belangrijke rol zou spelen binnen het team. De klap komt hard aan binnen de ploeg, die rekende op zijn ervaring en veelzijdigheid in de klassiekers en rittenkoersen dit seizoen mee.

Medische vaststelling

Uit onderzoek in het ziekenhuis bleek dat er sprake is van een scheur in de quadriceps. Dat betekent dat Laporte de komende weken niet mag trainen en volledige rust moet nemen. De medische staf van het team benadrukt dat overbelasting absoluut vermeden moet worden om complicaties te voorkomen.

Hierdoor vallen ook enkele belangrijke wedstrijden weg uit zijn oorspronkelijke planning, waaronder ook de Tour de France. Daardoor moet het hele schema van de komende weken grondig worden herzien, met prioriteit voor volledig herstel en het vermijden van terugval risico.

Reactie van Laporte

Christophe Laporte reageerde aangeslagen op het nieuws. “Dit is uiteraard een enorme teleurstelling”, zegt hij in een mededeling van Visma Lease a Bike aan onze redactie.

“Ik had een sterk voorjaar gereden en was klaar om te beginnen aan de voorbereiding op de Tour de France. Natuurlijk keek ik erg uit naar de komende wedstrijden, en vooral naar de Tour. Op dit moment ligt de focus volledig op mijn herstel, zodat ik zo snel mogelijk kan terugkeren”, besluit de Fransman.

Herstel en vooruitblik

De komende weken staan volledig in het teken van herstel en revalidatie. Laporte zal onder begeleiding van de medische staf stap voor stap worden opgebouwd richting een terugkeer in competitie. Het team hoopt hem later in het seizoen opnieuw in topvorm te zien.

Vooral de voorbereiding op het najaar wordt als belangrijk beschouwd, waarin hij opnieuw een sleutelrol kan spelen. De ploeg blijft intussen de planning aanpassen en houdt rekening met een realistische opbouw zonder onnodige risico’s richting de belangrijkste doelen inzichtelijk traject.

Jasper Stuyven spreekt klare taal over Mathieu van der Poel en co

20:00
19:00
18:00
17:00
16:00
15:00
14:00
13:00
12:00
10:57
10:00
08:00
07:30
07:00
20:35
13/05
13/05
13/05
13/05
13/05
13/05
13/05
13/05
13/05
13/05
13/05
13/05
13/05
13/05
12/05
12/05
12/05
12/05
12/05
12/05
12/05

