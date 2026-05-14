Verkeerde bandenkeuze? UAE heeft andere uitleg voor vele valpartijen

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
UAE Emirates-XRG won al twee ritten in deze Giro d'Italia, maar de ploeg valt ook opvallend vaak op. Volgens analisten ligt dat aan de keuze voor tijdritbanden tijdens gewone etappes. UAE zelf wijst echter naar de spekgladde wegen in Zuid-Italië.

Opvallend veel valpartijen bij UAE

De Giro d’Italia is nog maar enkele dagen onderweg, maar UAE Emirates-XRG heeft al opvallend veel valpartijen gekend. Zes van de acht renners gingen al tegen de grond, terwijl de ploeg onderweg ook drie kopmannen verloor. Toch blijft de formatie sportief overeind, met ritwinst voor Jhonatan Narváez en Igor Arrieta in respectievelijk etappe vier en vijf.

Vooral de zege van Arrieta sprong in het oog. De Spanjaard schoof in de slotfase onderuit op een natte afdaling en miste later nog een bocht, maar wist alsnog de rit te winnen. De vele glijpartijen van UAE zorgden echter ook voor vragen binnen het peloton en bij analisten.

Zonneveld wijst naar tijdritbanden

In de podcast In De Waaier stelde Thijs Zonneveld dat de vele crashes niet toevallig zijn. Volgens hem gebruikt UAE opvallend vaak tijdritbanden van Continental, ook tijdens gewone wegetappes. “Ze zijn superfijn, licht en soepel. Maar als je ’m kwijtraakt, is er geen houden meer aan”, zei Zonneveld.

Volgens de Nederlandse analist bieden die banden weliswaar minder rolweerstand, maar ook minder grip. “De tijdritbanden hebben de minste rolweerstand, maar ook de minste grip”, klonk het scherp. Zeker op natte wegen zou dat een groot risico vormen.

Geen fout van Continental

De fout kan je niet bij bandenfabrikant Continental leggen. “De fabrikant rekent er niet op dat een ploeg deze banden in wegraces gaat gebruiken”, aldus Zonneveld. “En dat je deze banden ook gebruikt in een regendag, vind ik helemaal next level.”

Tijdritbanden zijn ontwikkeld om zo snel mogelijk te rijden, met minimale rolweerstand. In een tijdrit, waar renners vooral rechtdoor rijden, levert dat voordeel op. In technische ritten met natte afdalingen ligt dat anders.

Op de fietsen van UAE werden na de vijfde etappe inderdaad Continental Grand Prix 5000-banden gespot, wat de discussie alleen maar aanwakkerde. Volgens Zonneveld kiezen meerdere ploegen voor extreem snel materiaal, maar zou UAE daarin het verst gaan.

Hij verwees daarbij ook naar Tadej Pogacar. “Pogacar rijdt er vrijwel altijd mee. En als hij dat doet, wil iedereen dat.” De Sloveense wereldtopper zou dus mee de trend binnen de ploeg bepalen. Volgens Zonneveld ontstaat zo een cultuur waarin snelheid prioriteit krijgt op veiligheid.

UAE wijst naar spekglad asfalt

Bij UAE Emirates-XRG zelf zien ze de situatie helemaal anders. Ploegleider Marco Marcato ontkende dat de bandenkeuze verantwoordelijk is voor de vele glijpartijen. Volgens hem waren vooral de weersomstandigheden en het Zuid-Italiaanse asfalt de boosdoeners.

“Dit is normaal, helemaal op dagen waar het gewoon de hele dag amper is gestopt met regenen”, verklaarde Marcato aan Indeleiderstrui. Hij wees erop dat het in Zuid-Italië lange tijd droog was geweest en dat plotselinge regen het wegdek bijzonder glad maakte.

“Als het in Zuid-Italië voor langere tijd niet heeft geregend en er valt plots veel regen, dan is het asfalt hier heel glad”, aldus de Italiaan. De problemen komen door het type asfalt, niet door de banden. Volgens Marcato had de ploeg de renners daar vooraf zelfs expliciet voor gewaarschuwd tijdens de wedstrijdbespreking.

Thijs Zonneveld

Jasper Stuyven spreekt klare taal over Mathieu van der Poel en co

